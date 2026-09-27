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Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić obratila se predstavnicima EU i Evropskog parlamenta povodom jezive retorike koju smo prethodnih meseci čuli od blokaderskih prvaka.

- Mnogi u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu verovatno smatraju da razvrstavanje ljudi na osnovu njihovih fizičkih karakteristika pripada jednom od najmračnijih poglavlja naše istorije - istakla je ona, i dodala:

- U Srbiji, međutim, izgleda da to nije slučaj; ovde je ta praksa, po svemu sudeći, itekako prisutna. Kandidati sa "Studentske liste" javno govore o tome kako se "normalni" Srbi navodno fizički razlikuju od ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića - po fizionomiji, položaju očiju i drugim crtama lica – te da se glasači SNS-a mogu prepoznati samo na osnovu izgleda. Drugi kandidati sa iste liste otvoreno opisuju glasače SNS-a kao "najgluplji" deo društva.

Ona je naglasila da ljudi koji to govore sebe predstavljaju kao lice moderne, progresivne, pravednije i "bolje" Srbije.