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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će abolirati tzv. novosadsku grupu koja je, između ostalog, spremala napade na RTS u proteklih godinu i po dana navodeći da je to njegova predsednička odluka.

- Meni je namera, i saznaćete to tokom sutrašnjeg dana, da i ovu novosadsku grupu u potpunosti aboliram. To je grupa koja je spremala napade na RTS i tako dalje, moja je namera da i njih aboliram. Reč je o svim ovim blokaderima, o grupi Pajić, ili kako se već zovu - rekao je Vučić gostujući na RTS, poslednjeg dana predsedničkog mandata.

Dodao je da će to uraditi u skladu sa zakonom, jer mora da dobije mišljenje i svih drugih organa.

- I ovo će naići na žestoke reakcije kod svih mojih pristalica, ali kao što sam i mnoge od njih abolirao, tako želim i ove. Ovo je moja predsednička odluka - rekao je Vučić.

Dodao je da mu je bilo žao i nekih koji su zbog njega proveli već u pritvoru sedam - osam meseci, a koji su obavljali neke državne funkcije.

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