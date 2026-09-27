Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će abolirati tzv. novosadsku grupu koja je, između ostalog, spremala napade na RTS u proteklih godinu i po dana navodeći da je to njegova predsednička odluka.

- Meni je namera, i saznaćete to tokom sutrašnjeg dana, da i ovu novosadsku grupu u potpunosti aboliram. To je grupa koja je spremala napade na RTS i tako dalje, moja je namera da i njih aboliram. Reč je o svim ovim blokaderima, o grupi Pajić, ili kako se već zovu - rekao je Vučić gostujući na RTS, poslednjeg dana predsedničkog mandata.

Dodao je da će to uraditi u skladu sa zakonom, jer mora da dobije mišljenje i svih drugih organa.

- I ovo će naići na žestoke reakcije kod svih mojih pristalica, ali kao što sam i mnoge od njih abolirao, tako želim i ove. Ovo je moja predsednička odluka - rekao je Vučić.