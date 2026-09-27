Slušaj vest

Dok blokaderski mediji i opozicioni političari iz dana u dan pokušavaju da ubede građane Srbije kako se u našoj zemlji živi nikad gore, zvanične brojke ih demantuju i ruše njihovu lažnu propagandu u paramparčad. Kada se podvuče crta i uporedi realna kupovna moć iz maja 2012. godine — trenutka kada je Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem preuzela odgovornost za vođenje države — sa današnjim parametrima, činjenice pokazuju da radnici u Srbiji za svoju platu mogu da kupe i do nekoliko puta više hrane nego u vreme kada su bivši vlastodršci haračili zemljom.

Statistika po svim ključnim kategorijama životnih namirnica je neoboriva i pokazuje konstantan rast standarda srpskog domaćina.

1/8 Vidi galeriju Kupovna moć nekad i sad: Koliko hrane je za jednu platu mogao da kupi srpski radnik 2012. godine, a koliko danas Foto: Printscreen

Prosečan radnik u Srbiji danas za svoju mesečnu platu kupuje čak 1.178 kilograma šećera, dok je u vreme bivše vlasti mogao da priušti svega 440 kilograma. Kada je u pitanju meso, situacija je identična: 2012. godine prosečna plata bila je dovoljna za skromnih 92 kilograma svinjetine ili 163 kilograma piletine, dok danas građani za istu tu prosečnu zaradu u korpu stavljaju čak 184 kilograma svinjskog mesa i čak 386 kilograma piletine!

Ovaj ogroman skok kupovne moći nije zabeležen samo u proseku, već se direktno odrazio na sve strukture društva i sve sektore zaposlenih. Običan radnik u fabrici danas od svoje plate kupuje preko tonu šećera i više od 350 kilograma piletine, dok je 2012. godine spajao kraj s krajem. Isti trend beleže i prosvetni i zdravstveni radnici, čija je kupovna moć za osnovne namirnice poput testenine, brašna i suvog mesa duplirana. Učitelji, lekari i medicinske sestre više ne moraju da drhte pred odlascima u prodavnicu kao što su morali u vreme vladavine bivšeg režima.

Najbolji dokaz ekonomske stabilnosti i pametne državne politike jeste činjenica da je rast zarada višestruko prestigao globalna poskupljenja i inflaciju. Dok opozicija napada svako povećanje plata i minimalca, grafikoni jasno svedoče da radnička klasa, trgovci, ugostitelji i zaposleni u građevini danas žive daleko dostojanstvenije i stabilnije nego ikada pre. Na kraju, brojke i puniji novčanici građana govore više od bilo kog opozicionog saopštenja. Pokušaji pojedinaca da izmišljenim pričama i manipulacijama unesu nemir među narod padaju u vodu pred surovim činjenicama: Srbija je od države na rubu bankrota i nemaštine postala zemlja u kojoj radnik za svoj pošten trud može da obezbedi duplo puniju trpezu za svoju porodicu nego što je to bio slučaj pre 14 godina.