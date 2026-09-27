- Presrećan sam što sam danas u Pešteru. Sjajnom energijom ste mi napunili životne baterije! Mnogo smo radili u Sjenici i celom ovom kraju, a sa budućim predsednikom vlade Aleksandrom Vučićem nastavićemo da ulažemo, da svi ljudi osete kako se cela Srbija razvija. A za to nam trebaju mir, stabilnost i izvesnost, da jedni druge čujemo i da se razumemo, a ne da se mrzimo i delimo. Blokade kreću sa mržnjom i besom, a završavaju se nasiljem. Ujedinjena Srbija je naš odgovor na njihovo nasilje i mržnju! To nije Srbija jedne partije ili jednog naroda, to je Srbija svih njenih građana, svih naroda koji žive na ovim prostorima. Zato se 25. oktobra ne odlučuje o procentima i mandatima, već o tome kako će živeti vaše porodice, o tome ko garantuje bolji i srećniji život. Idemo na izbore da pobedimo! Jedna lista za sve građane, jedna lista za celu Srbiju - "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija!" Živela Srbija, otadžbina svih nas - naveo je Vučević na Instagramu.