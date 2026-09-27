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Sukob unutar opozicionog i blokaderskog tabora u Novom Sadu prerastao je u potpuni, brutalni rat za prevlast!

Umesto bilo kakvog “građanskog bunta”, na sceni su beskompromisne optužbe u kojima opozicionari i blokaderi jedni drugima javno skidaju maske!

Ključni front ovog međusobnog čerupanja otvoren je oko profila "NS Zborovi", za koji je deo same opozicione javnosti razotkrio da je obična prevara i privatni nalog jedne jedine osobe koja lažno uzima ime “zborova” kako bi manipulisala građanima i odrađivala prljav posao za svog političkog gazdu!

Foto: Printscreen/X

Upravo tu isplivava ime ozloglašenog Gorana Ješića, istrošenog žutog kadra i dežurnog finansijera uličnih cirkusa!

Razotkriveni blokaderi i opozicionari brzo su prozvali ove mešetare, a optužbe da se radi o plaćenicima koji žive od Ješićevih političkih apanaža zapalile su mreže!

"Ovaj nalog obmanjuje ljude nazivom, to je privatni profil koji koordiniše lažne akcije! To je bolid jedan, običan Ješićev svedok koji radi na bloku za tuđe račune i Ješićeve paraše!" samo su neke od brutalnih paljbi koje su opozicionari ispalili direktno u lice ovoj botovskoj sekti!