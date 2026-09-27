Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićgost je Farida Zakarije u emisiji 'Fareed Zakaria GPS' na televiziji CNN.

Reč je o velikom intervjuu koji je predsednik dao toj američkoj televizijskoj kući.

Vučić je na početku intervjua govorio o smrti generala Ratka Mladića i njegovoj sahrani.

- Nije lako objasniti sve to za minut ili dva, ali potrudiću se. Pre svega, ne vidim nijedan razlog da se bilo kome pravdamo, jer nismo uradili ništa pogrešno. Kada je reč o avionima, naravno da smo morali da obezbedimo pristojnu i civilizovanu kompletnu logistiku za sahranu, kao što smo to činili i u svim drugim slučajevima. Pitate se zašto? Objasniću vam, nije bilo drugog načina da se to organizuje. On je bio pukovnik bivše Jugoslovenske armije. Svaki pukovnik ima državnu sahranu.

- Ovo nije bila državna sahrana. Uopšte nije bila državna sahrana i nije bilo nikakvih državnih počasti. Ali, samo da vam nešto potpuno jasno kažem, nisu oni mogli da pronađu mog sina. On je otišao tamo zato što je želeo da ode, kao privatno lice. On nije zvaničnik zemlje. Mnogo ga volim, ali to je bio njegov izbor.

- Ja nisam otišao. Predsednik parlamenta nije otišao. Premijer nije otišao. Problem je bio nešto drugo, broj ljudi koji su se pojavili. To je bila najveća sahrana u poslednjih 40 ili 50 godina, i to organizovana u ponedeljak, tokom radnog vremena. I onda imam pitanje za vas, ali i za sebe, za sve nas. Zašto se tamo pojavilo toliko ljudi? Da li zaista verujete da su ti ljudi monstrumi, koljači, kako ih sve nazivaju? Ne. Ili da su podržavali monstruma, koljača ili kako god da ga nazovete?

- Verovali smo u mnoge nepravde koje su nam se događale tokom poslednjih 20 ili 30 godina, jer verovatno nikada niste čuli za Rasima Delića iz Sarajeva. On je bio osuđeni ratni zločinac, a visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine prisustvovali su njegovoj sahrani, za razliku od nas. I niko od vas nikada nije čuo za njega. To nije bila tema ovde na CNN-u, nije bila tema nigde drugde. I upravo to ljudi u Srbiji osećaju. Neki ljudi su bombardovali Srbiju, neki su zauzimali, odnosno pokušavali da zauzmu 14 odsto naše teritorije. Neki su osuđivali samo Srbe, dok ljudi koji su Srbima odsecali glave nisu bili osuđivani.

Foto: CNN Printscreen

- Ono što sam govorio svom narodu i reći ću vam, to sam javno govorio jeste sledeće, pre svega, otišao sam u Srebrenicu na 20. godišnjicu. Pognuo sam glavu i tamo sam gotovo bio linčovan, gotovo ubijen. Za to niko nije odgovarao. Niko nije snosio odgovornost.

- A samo dva meseca kasnije, u Beogradu sam primio rukovodstvo Bosne i Hercegovine, rukovao se s njima i rekao i danas ću to reći da, žalim zbog činjenice da je toliko Bošnjaka ubijeno u Srebrenici.

- Uvek ću moći da pognem glavu pred spomenikom i kažem koliko nam je žao zbog svega što se dogodilo. Ali suštinsko pitanje je nešto drugo. Srpski narod oseća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde prema našem narodu. Srbija će čuvati mir, stabilnost i spokoj u regionu. To je za nas od najveće važnosti.Mi smo bili, na neki način, svetski šampioni po broju ratova u kojima smo učestvovali tokom 20. veka od Balkanskih ratova, pa do Prvog svetskog rata. U Prvom svetskom ratu izgubili smo gotovo trećinu ukupnog stanovništva. U Drugom svetskom ratu bili smo jedina od samog početka jedina antinacistička, nacionalno orijentisana nacija u tom delu sveta. I pretrpeli smo najveće gubitke. I danas znamo koliko mir vredi. Zato čuvamo mir, zato čuvamo stabilnost. Mir je od najveće važnosti za nas, i reći ću vam zašto.

- Mi smo najbrže rastuća ekonomija u regionu. Što se tiče privlačenja stranih direktnih investicija u region, Srbija učestvuje sa 55 do 56 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Nama je potreban mir. Potreban nam je mir i uvek ćemo biti spremni da pružimo ruku i otvorimo put ka miru u budućnosti, sa svim našim susedima i sa svima u regionu. Smatramo da je to od najvećeg značaja za nas, a ne za neke druge.

Na konstataciju voditelja da Vučić prelazi sa mesta predsednika na mesta premijera kao što je to uradio ruski predsednik Putin, predsednik Srbije kaže sledeče:

- Zaista? To je pre tri meseca uradio predsednik Evropske unije Rumen Radev, ali to niste pomenuli. Ali postoji i drugi primer Aleksandar Stub. On je bio premijer, a potom je postao predsednik. Svima njima je to dozvoljeno, a meni nije.