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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je kod Farida Zakarije u emisiji 'Fareed Zakaria GPS' na televiziji CNN, u velikom intervjuu koji je dao pomenutoj televizijskoj kući.

Između ostalog, govorio je i o sahrani generala Ratka Mladića.

- Nije lako objasniti sve to za minut ili dva, ali potrudiću se. Pre svega, ne vidim nijedan razlog da se bilo kome pravdamo, jer nismo uradili ništa pogrešno. Kada je reč o avionima, naravno da smo morali da obezbedimo pristojnu i civilizovanu kompletnu logistiku za sahranu, kao što smo to činili i u svim drugim slučajevima. Pitate se zašto? Objasniću vam, nije bilo drugog načina da se to organizuje. On je bio pukovnik bivše Jugoslovenske armije. Svaki pukovnik ima državnu sahranu - rekao je.

O sahrani Ratka Mladića

- Ovo nije bila državna sahrana. Uopšte nije bila državna sahrana i nije bilo nikakvih državnih počasti. Ali, samo da vam nešto potpuno jasno kažem, nisu oni mogli da pronađu mog sina. On je otišao tamo zato što je želeo da ode, kao privatno lice. On nije zvaničnik zemlje. Mnogo ga volim, ali to je bio njegov izbor. Ja nisam otišao. Predsednik parlamenta nije otišao. Premijer nije otišao. Problem je bio nešto drugo, broj ljudi koji su se pojavili. To je bila najveća sahrana u poslednjih 40 ili 50 godina, i to organizovana u ponedeljak, tokom radnog vremena. I onda imam pitanje za vas, ali i za sebe, za sve nas. Zašto se tamo pojavilo toliko ljudi? Da li zaista verujete da su ti ljudi monstrumi, koljači, kako ih sve nazivaju? Ne. Ili da su podržavali monstruma, koljača ili kako god da ga nazovete?

Foto: CNN Printscreen

- Verovali smo u mnoge nepravde koje su nam se događale tokom poslednjih 20 ili 30 godina, jer verovatno nikada niste čuli za Rasima Delića iz Sarajeva. On je bio osuđeni ratni zločinac, a visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine prisustvovali su njegovoj sahrani, za razliku od nas. I niko od vas nikada nije čuo za njega. To nije bila tema ovde na CNN-u, nije bila tema nigde drugde. I upravo to ljudi u Srbiji osećaju. Neki ljudi su bombardovali Srbiju, neki su zauzimali, odnosno pokušavali da zauzmu 14 odsto naše teritorije. Neki su osuđivali samo Srbe, dok ljudi koji su Srbima odsecali glave nisu bili osuđivani - naveo je.

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