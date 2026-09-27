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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Farid Zakarija GPS" , koju vodi poznati američki novinar na televiziji CNN.

Na početku razgovora, novinar je Vučiću postavio pitanje o događajima u Srebrenici i sahrani Ratka Mladića.

- Nije lako objasniti u jednoj minuti ili dve. Nismo ništa uradili loše, naravno da smo morali da obezbedimo pristojnu, civilizovanu sahranu i celu logistiku, kao što smo to uvek uradili sa svima drugima. On je bio general, to nije bila državna sahrana uopšte. Nije bilo državnih počasti, moj sin je otišao tamo jer je to želeo privatno, to je njegov izbor. Ja nisam otišao, predsednica parlamenta nije otišla, ministri nisu. To je bila najveća sahrana u poslednjih 50 godina, održana u ponedeljak u vreme radnih sati. Zašto je toliko ljudi došlo, verujete li da su oni došli da podrže, zločinca i koljača? Oni su verovali u mnoge nepravedne stvari koje su nam se dogodile u prethodnih 30 godina. Niste čuli verovatno za Rasima Delića, osuđenog zločinca, državni zvaničnici BiH su otišli na sahranu, za razliku od nas. Niste čuli nikad za njega, to nije bio problem na CNN, niti bilo gde - kaže Vučić.

Vučić je podsetio da su neki ljudi uzeli nama teritoriju, da su nas bombardovali, da su osuđeni samo naši ljudi.

- Rekao sam javno, otišao sam u Srebrenicu na 20-godišnjicu i umalo sam tamo ubijen, niko nije osuđen za to. I posle 2 meseca sam primio u Beogradu bošnjačkog člana Predsedništva. Ja žalim što je toliko Bošnjaka ubijeno u Srebrenici, ali pravi je problem da ljudi u Srbiji osećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema našim ljudima. Srbija će da čuva mir i stabilnost u regionu. Mi smo šampioni u učestvovanju u ratovima, izgubili smo najviše ljudi u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu smo bili jedina anti-naci zemlja - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je mir od najveće važnosti za nas.

- Mi smo najbrže rastuća ekonomija, nama treba mir, i uvek ćemo biti spremni da pružimo ruku i održavamo mir sa svima u regionu. Mislimo da je to od najveće važnosti za nas - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da želi da bude premijer nakon što je završio predsednički mandat, upoređujući ga sa Putinom, Vučić kaže:

- To je uradio Rumen Radev u državi članici EU pre 3 meseca, ali to niste pomenuli - rekao je Vučić, na šta je novinar odgovorio:

- To je istina - rekao je novinar.

- Aleks Stub je bio premijer, pa je postao predsednik, svima je dozvoljeno, samo meni nije - rekao je Vučić.

Kaže da je on demokrata i da želi da čuje šta ljudi misle.

- Bez legitimiteta ja sam ništa. Želim poštenu političku trku i ko god pobedi ja ću mu čestitati. To je demokratija - zaključio je Vučić.