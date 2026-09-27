Predsednik Vučić na CNN-u govorio o zaštiti interesa Srbije i nepravdama prema srpskom narodu.
Politika
SRBIJU SU RUŠILI, PALILI I NIKADA JE NISU I NEĆE POBEDITI Oglasio se Vučić nakog velikog intervjua na CNN-u: Borio sam se i zaštitio interese naroda (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na američkom CNN-u, gde je govorio o svim aktuelnim temama.
Nakon intervjua koji možete pročitati klikom OVDE, predsednik se oglasio Vučić na svom Instagram nalogu.
- Borio sam se, za našu Srbiju i verujem, onoliko koliko je to bilo moguće, zaštitio interese srpskog naroda. Srbiju su rušili, palili i nikada je nisu i neće pobediti. Živela Srbija - poručio je Vučić.
Vučić je na početku intervjua govorio o smrti generala Ratka Mladića i njegovoj sahrani, a potom se osvrnuo i na predstojeće izbore.
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