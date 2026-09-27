Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na američkom CNN-u, gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Nakon intervjua koji možete pročitati klikom OVDE, predsednik se oglasio Vučić na svom Instagram nalogu.

- Borio sam se, za našu Srbiju i verujem, onoliko koliko je to bilo moguće, zaštitio interese srpskog naroda. Srbiju su rušili, palili i nikada je nisu i neće pobediti. Živela Srbija - poručio je Vučić.