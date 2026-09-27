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Radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću, ali i CRTI za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore, međutim izgleda da ni CRTA ni Srdanović ne žele da prihvate poziv, što je putem svog X naloga komenatrisala i Ana Brnabić.

- RTS je, čini mi se, iznašao odličan koncept za jednu kvalitetnu i važnu predizbornu debatu. Pozvali su prve sa dve najjače liste - Aleksandra Vučića sa liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i Iliju Srdanovića sa Studentske liste. Pored njih dvojice, pozvali su predstavnika CRTA da kažu na javnom servisu, pred celom zemljom, šta je to što zameraju - pritisak na glasače, medijska pristrasnost, funkcionerska kampanja, birački spisak.... sve ono o čemu pričaju svakoga dana.

Kako je istakla Brnabić to bi bila i odlična prilika da od njih čujemo i šta misle o tome što se prostorije univerziteta koriste za izborne štabove i da li je to takođe uzurpacija javnih resursa, te da sve ove stvari kažu čitavoj Srbiji.