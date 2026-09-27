Slušaj vest

Aleksandar Vučić rođen je 5. marta 1970. godine u Beogradu. Na čelu Srbije nalazi se od 2017. godine, kada je prvi put izabran za predsednika Republike, a na predsedničkim izborima 2022. godine osvojio je još jedan mandat.

Pre ulaska u politiku završio je Zemunsku gimnaziju 1988. godine, a potom Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na kojem je diplomirao 1994. godine.

Politička karijera Alekandra Vučića

Svoj politički uspon počeo početkom devedesetih godina kao član Srpske radikalne stranke, a ubrzo je postao i narodni poslanik. Godine 1993. imenovan je za generalnog sekretara SRS-a, dok je kao poslanik obavljao funkciju u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije u više mandata. U političkoj karijeri posebno se izdvojio 1998. godine, kada je postao ministar informisanja u Vladi nacionalnog jedinstva.

Velika promena u njegovoj političkoj karijeri usledila je 2008. godine, kada je napustio Srpsku radikalnu stranku i zajedno sa Tomislavom Nikolićem učestvovao u osnivanju Srpske napredne stranke. Na osnivačkoj skupštini SNS-a izabran je za zamenika predsednika stranke.

Foto: Zorana Jevtić

Četiri godine kasnije, 2012. godine, preuzeo je funkciju predsednika SNS-a. Iste godine postao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane.

U tom periodu učestvovao je i u dijalogu Beograda i Prištine koji je vođen uz posredovanje Evropske unije. U aprilu 2013. godine u Briselu je postignut i potpisan sporazum između predstavnika Beograda i Prištine, poznat kao Briselski sporazum.

03:33 Biografija Aleksandra Vučića: Politički put predsednika Srbije - Evo kako je korak po korak gradio svoju političku karijeru Izvor: Kurir televizija

Prvi predsednički mandat

Na parlamentarnim izborima 2014. godine SNS je osvojio najveći broj mandata, nakon čega je Vučić izabran za predsednika Vlade Srbije. Vlada je formirana 27. aprila te godine.

Tokom njegovog prvog premijerskog mandata sprovedene su mere fiskalne konsolidacije, uključujući privremeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija. Vlada je te mere obrazlagala potrebom za stabilizacijom javnih finansija i smanjenjem budžetskog deficita.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine SNS je ponovo osvojio najveći broj glasova, a Vučić je dobio mandat za sastav nove vlade. Na mestu premijera ostao je do 2017. godine, kada se kandidovao za predsednika Srbije.

Foto: Damir Dervišagić

Tokom prvog predsedničkog mandata nastavio je da bude na čelu Srpske napredne stranke, dok su među temama koje su obeležile politički život Srbije bili nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije i proces evropskih integracija Srbije.

Na predsedničkim izborima 2022. godine Vučić je ponovo izabran za predsednika Srbije.

Pored političkog angažmana, poznat je po interesovanju za istoriju, književnost i sport. Govori engleski i ruski jezik, a služi se i francuskim.

Oženjen je Tamarom Vučić i ima troje dece - Danila, Milicu i Vukana.

Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

Tokom političke karijere dobio je više nagrada i priznanja. Među njima su "Kapetan Miša Anastasijević" za ličnost godine 2012, priznanje "Ličnost godine 2013", kao i nagrade "Čovek godine 2013", "Najevropljanin 2013" i "Regionalni lider 2014".

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: