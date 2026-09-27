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Tokom prethodnih 14 godina, spoljna politika Srbije bila je usmerena na jačanje međunarodne pozicije zemlje, proširivanje diplomatskih kontakata i razvijanje odnosa sa ključnim svetskim silama. Analitičari ocenjuju da je Srbija u tom periodu nastojala da istovremeno štiti svoje nacionalne interese i zadrži otvoren dijalog sa različitim međunarodnim partnerima.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu za Kurir televiziju navodi da je međunarodno pozicioniranje Srbije značajno unapređeno.

"Značajno je unapređeno međunarodno pozicioniranje naše zemlje, proširena je lepeza kontakata, intenziviran je dijalog sa ključnim adresama. Ono što je najvažnije, aktivno se radilo na smanjivanju izloženosti geopolitičkim rizicima kojima je Srbija primarno izložena u kontinuitetu, dok je istovremeno došlo i do afirmacije nacionalnih interesa", rekao je Obradović.

On ističe da se zaštita nacionalnih interesa ne ogleda samo u njihovom zastupanju unutar granica zemlje, već i u tome da oni postanu deo razgovora na mestima gde se donose važne međunarodne odluke.

Jedan od ključnih elemenata spoljne politike bilo je održavanje odnosa i sa Istokom i sa Zapadom. Obradović ocenjuje da se strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavio, dok su istovremeno očuvani odnosi sa Kinom i Rusijom.

"Mnogi su uplašili građane Srbije da Vučić ne može postići strateški dijalog sa Amerikancima, da će doći do uništenja evropskih integracija Srbije. To se nije desilo", rekao je Obradović za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

"Predsednik Vučić hladne glave postavio je srpske karte za sto i ne kocka se našom sudbinom"

On je dodao da se, prema njegovoj oceni, takva politika ogleda i u prilivu stranih direktnih investicija, ali i u načinu na koji Srbija vodi odnose sa velikim svetskim silama.

"Predsednik Vučić hladne glave postavio je srpske karte za sto i ne kocka se našom sudbinom, već koristi okvir koji je optimalan u zadatim okolnostima, a te okolnosti se menjaju na dnevnom nivou", naveo je Obradović.

Na odnose Srbije sa različitim centrima moći osvrnuo se i politički analitičar Uroš Piper, koji ističe da Beograd istovremeno održava kontakte sa Evropskom unijom, Kinom, Rusijom, SAD, zemljama arapskog sveta i Izraelom.

"Nisu uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, sačuvano je to prijateljstvo, ali nije prekinut ni put ka Evropskoj uniji, koji naravno jeste otežan. S druge strane, imamo neverovatno dobre ekonomske i trgovinske odnose sa Narodnom Republikom Kinom, a imamo i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Piper.

On je kao posebno značajno izdvojio razvijanje odnosa sa zemljama Globalnog juga, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim arapskim državama, kao i odnos sa Izraelom.

"Sa svim relevantnim svetskim igračima, Srbija ima dobre odnose, što nije lako u ovom turbulentnom svetu", ocenio je Piper.

Foto: Kurir

Srbija nikad jača na svetskoj sceni

Prema njegovim rečima, jedan od pokazatelja promenjene diplomatske pozicije Srbije jesu i brojne posete stranih državnika Beogradu, među kojima su bili kineski predsednik Si Đinping, najviši evropski i američki zvaničnici, turski predsednik, kao i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed.

Piper smatra da je Srbija tokom prethodnih 14 godina ponovo zauzela značajno mesto na svetskoj diplomatskoj mapi.

"Srbija je u poslednjih 14 godina vraćena na svetsku diplomatsku mapu i sa predsednikom Vučićem na čelu je pokazala da je zemlja s kojom možete da imate izvesnost i sigurnost. Ako se nešto dogovorite sa Srbijom, to je dogovoreno, imaćete pouzdanog partnera", rekao je Piper za Kurir televiziju.

Prema ocenama sagovornika, međunarodna pozicija Srbije rezultat je višegodišnjeg diplomatskog angažmana i nastojanja da zemlja zadrži odnose sa različitim međunarodnim partnerima u periodu velikih geopolitičkih promena.

04:35 14 GODINA VUČIĆEVE DIPLOMATIJE: Srbija nikad jača na svetskoj sceni Izvor: Kurir televizija