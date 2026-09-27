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Vučić je podneo ostavku na mesto predsednika države, a nakon toga, kako je najavljeno, započinje novo poglavlje njegove političke karijere, ulazak u izbornu kampanju na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

U specijalnom programu Kurir televizije osvrćemo se na rad i najvažnije događaje koji su obeležili devet godina provedenih na Andrićevom vencu.

O ključnim potezima, odlukama i rezultatima za Kurir televiziju govore Bojan Bilbija, Radoslav Marjanović, Stefan Krkobabić, Borko Kašanski i Dejan Miletić.

Specijalnu emisiju "Ostavka - novo poglavlje" vodi Silvija Slamnig.

"Vučić ima diplomatsku aktivnost kakvu nije imao nijedan predsednik"

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, osvrnuo se na diplomatsku aktivnost Aleksandra Vučića i ocenio da broj susreta sa najvažnijim svetskim liderima pokazuje promenu međunarodne pozicije Srbije.

"Prvi predsednik posle Josipa Broza Tita koji je imao ovakvu diplomatsku aktivnost je upravo Aleksandar Vučić", rekao je Krkobabić gostujući na Kurir televiziji.

On je ukazao na to da je, prema njegovim rečima, obim Vučićeve diplomatske aktivnosti posebno značajan kada se uzme u obzir veličina Srbije.

"Uzmite da je tada on predstavljao državu od 23 miliona, danas je Srbija ima šest miliona, a njegova diplomatska aktivnost je negde na jednakom nivou", naveo je Krkobabić.

Dodao je da se pri proceni diplomatskog angažmana mora imati u vidu i činjenica da je Josip Broz Tito bio na čelu Pokreta nesvrstanih.

"Uzmite u obzir da je Josip Broz Tito bio na čelu Pokreta nesvrstanih, da predsednik Vučić nema takvu podršku u zemljama trećeg sveta, pa onda uzmite i podvučite crtu i vidite ko je po diplomatskom poslu bio uspešniji", rekao je Krkobabić.

02:22 Krkobabić za Kurir TV o o Vučićevom međunarodnom angažmanu: "Vučić ima diplomatsku aktivnost kakvu nije imao nijedan predsednik" Izvor: Kurir televizija

Govoreći o nastavku politike nakon predstojećih izbora, Krkobabić je izneo uverenje da bi, ukoliko pobedi druga lista, moglo doći do promene pravca kojim se Srbija kreće.

"Ne želim nikoga da plašim. 25. oktobar, iz ugla politike, sutra. Da li će se sve ove stvari nastaviti ako pobedi neko drugi? Budite sigurni, neće se nastaviti", rekao je Krkobabić.

On je kao posebno važan problem naveo to što, prema njegovoj oceni, vlast nije dovoljno glasno govorila o rezultatima koji su ostvareni, navodeći kao primer povećanje penzija.

"Naš najveći problem, i SNS-a i PUPS-a koji ja ovde zastupam, jeste što nekad u pozitivnim stvarima nismo bili dovoljno glasni. Danas je ono što je spomenuo i predsednik, a spomenuo je i ministar Mali, povećanje penzije od 7,5 odsto, trećerazredna vest, a treba da bude jedna od najvažnijih vesti", rekao je Krkobabić.

Krkobabić o debati: "Neće je biti. Ne smeju da se suoče sa Vučićem"

On je upozorio da bi, prema njegovom mišljenju, nakon izbora moglo doći do promena u različitim oblastima ukoliko ne pobedi lista koju predvodi Aleksandar Vučić.

"Sve će doći u situaciju da može da se pregovara i da može da se promeni. To je ono što će nam doneti 25. oktobar, ako ne pobedi lista koju predvodi Aleksandar Vučić. Sa time moramo da budemo potpuno jasni i potpuno svesni", poručio je Krkobabić.

Krkobabić je rekao i da predstavnici opozicionih lista, kako tvrdi, ne nude jasan odgovor na pitanje kako bi izgledala njihova politika u narednom periodu.

"Oni su izašli sa programom da nama ne treba ovakva parlamentarna demokratija, da nama ne treba uopšte ovakav sistem, pa zašto onda očekujete da hoće da nastave ovo što je govorio gospodin Marjanović, da prave autoputeve, bolnice, domove zdravlja, ili da rastu plate i da rastu penzije?", rekao je Krkobabić.

Foto: Kurir Televizija

Na kraju je ocenio da se predizborna kampanja, prema njegovom viđenju, vodi na drugačiji način, uz izbegavanje direktnog suočavanja kandidata.

"Upravo ovo sve što vidite jeste jedan novi način kampanje, da ni jednog trenutka ne pokažu ko treba da vodi Srbiju u narednom periodu posle 25. oktobra. I to se radi vrlo mudro, vrlo perfidno, zato što je to u cilju dobijanja glasova na jedan potpuno novi način", rekao je Krkobabić.

Govoreći o debati, dodao je: "Neće biti debate. Ni jednog trenutka oni ne žele da izađu i ne žele da se suoče sa predsednikom Vučićem."

Vučić očuvao nacionalne interese

Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS, ocenio je da će u fokusu Vučićevog budućeg političkog delovanja biti očuvanje nacionalnih interesa, samostalna politika i dalje ekonomsko jačanje Srbije.

"Pre svega, da sačuvamo naše nacionalne interese, da vodimo samostalnu politiku i da nastavimo još više ekonomski da snažimo našu zemlju. Mislim da bi moglo to da se sublimira kao okosnica onoga na čemu je predsednik Vučić radio svih ovih godina i na čemu planira da radi u budućnosti", rekao je Marjanović gostujući na Kurir televiziji.

On je istakao da se, prema njegovoj oceni, napredak Srbije može videti kroz poređenje ključnih ekonomskih pokazatelja, infrastrukture i međunarodnog položaja zemlje.

"Predsednik je na konferenciji za štampu dosta dobro uporedio neke ključne parametre: kakva nam je zemlja bila te 2012. godine, a kakva nam je danas, po ključnim ekonomskim rezultatima, po izgrađenoj infrastrukturi, po međunarodnom položaju", rekao je Marjanović.

03:08 Radoslav Marjanović za Kurir o Vučićevim mandatima: "680 kilometara autoputeva ne pada s neba, to je plod rada i jasne vizije" Izvor: Kurir televizija

Srbija ima otvorena vrata i na istoku i na zapadu

Posebno je istakao međunarodnu poziciju Srbije, navodeći da zemlja, prema njegovim rečima, ima "otvorena vrata i na istoku i na zapadu".

"To je, u ovim međunarodnim okolnostima, dokaz jedne državničke sposobnosti predsednika Vučića", rekao je Marjanović.

Govoreći o infrastrukturi, naveo je podatak da je od 2012. godine izgrađeno 680 kilometara autoputeva, dok je, kako je rekao, tokom prethodnih 70 godina izgrađeno 570 kilometara.

"Vidite da u ovom jednom izuzetno intenzivnom i kratkom periodu to je duplirano. I trenutno se gradi još 400 kilometara autoputa. Takve stvari ne padaju s neba. To je pre svega plod rada, to je pre svega plod jedne jasne vizije kako treba da radimo", rekao je Marjanović.

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Na pitanje da li bi se takva politika i investicioni ciklus mogli nastaviti ukoliko Vučić ne bude premijer, Marjanović je odgovorio da bi, prema njegovom mišljenju, to bilo dovedeno u pitanje.

"Mislim da ne. Zato što, ne da mislim, nego sam siguran da ukoliko Aleksandar Vučić ne bude bio premijer, da sve ove stvari koje su se, da kažemo, zalufale, krenule, i ovaj investicioni ciklus koji postoji u našoj zemlji, on bi bio doveden u pitanje", rekao je Marjanović.

On je, govoreći o ekonomskim pokazateljima, ukazao na rast prosečne plate, penzija i minimalne zarade u odnosu na 2012. godinu.

"330 evra je bila prosečna plata 2012. godine u Srbiji. Sada je ta plata prešla preko 1.000 evra prosečno, sa daljom, što se kaže, izvesnošću da će ona da raste. Kakve su penzije bile, kakva je bila minimalna zarada te 2012. godine, na kom je nivou sada u Srbiji? Znači, to je neuporedivo. Naša zemlja danas izgleda potpuno drugačije", naveo je Marjanović.

Dodao je da je, prema njegovim rečima, Srbija danas "premrežena autoputevima", da je otvoreno više od 300 fabrika i da danas radi više od 500.000 ljudi nego 2012. godine.

Foto: Kurir Televizija

"Znači, te stvari ne padaju sa neba. Stabilan kurs dinara koji imamo godinama, decenijama, praktično u kontinuitetu, to je takođe još jedan pokazatelj ozbiljnosti politike koju je formulisao predsednik Vučić", rekao je Marjanović.

Marjanović je na kraju ocenio da bi nastavak takve politike, prema njegovom viđenju, mogao biti doveden u pitanje ukoliko bi vlast preuzeli ljudi za koje tvrdi da nemaju konkretne odgovore na pitanja vezana za ekonomiju, plate, penzije i očuvanje suvereniteta i nezavisne politike.

Posebno se osvrnuo na predstavnike "blokaderske liste", navodeći da, kako tvrdi, "beže od debate" i da ne nude konkretne odgovore na pitanja o budućoj ekonomskoj politici.

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"Sve što je uradio, i večeras i pre toga, to je državnički"

Bojan Bilbija, urednik lista "Politika", ocenio je da je potez Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto predsednika države, uprkos tome što je mandat mogao da traje do maja naredne godine, deo njegovog državničkog pristupa.

"Moja ocena cele ove večeri je, u jednoj rečenici, državnik do kraja, do kraja mandata. Sve što je uradio, i večeras i pre toga, to je državnički", rekao je Bilbija gostujući na Kurir televiziji.

On je istakao da pitanje nije samo da li Vučić veruje u pobedu na predstojećim izborima, već šta je tokom prethodnog perioda uradio kako bi mogao da zatraži novo poverenje građana.

"Ako on kaže da on veruje u pobedu, nije stvar da li on veruje, nego koliko je on toga uradio da bi mogao da zatraži novo poverenje naroda. U tome je stvar. I ja sam siguran da on ne bi tražio novo poverenje da on ne misli da je radio, da je radio marljivo, i da još mnogo toga može da pruži ovoj zemlji", rekao je Bilbija.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o rezultatima prethodnih godina, Bilbija je naveo da oni, prema njegovoj oceni, predstavljaju osnov za traženje novog mandata i dodao da bi, ukoliko se takva politika nastavi, Srbija za četiri godine mogla da izgleda značajno drugačije nego pre 2012. godine.

"I ako pogledamo sve ove rezultate koji su urađeni za proteklih devet, odnosno 14 godina, mi vidimo da mu to daje za pravo. I ukoliko ti rezultati budu isti kao ovi do sada, koji su bili, u budućnosti, mi zaista možemo već za četiri godine da imamo Srbiju neverovatno drugačiju u poređenju sa onim kakva je bila do 2012. Prosto, zemlju koja je za ponos", rekao je Bilbija.

On je ocenio i da bi, umesto blokada i pokušaja da se određene stvari zaustave, trebalo nastaviti sa politikom kontinuiteta.

"To je ono što on i govori, to je što on i predlaže, da se na taj način razmišlja, a ne da samo razmišljate kako ćete da rušite nešto, kako ćete da blokirate nešto, kako ćete vi sada da sprečavate nekoga da nešto uradi, nego da zaista se nastavi, da se vodi ta politika kontinuiteta", rekao je Bilbija.

02:55 Bojan Bilbija za Kurir TV o ostavci predsednika Vučića: "Sve što je uradio, i večeras i pre toga, to je državnički" Izvor: Kurir televizija

Bilbija se osvrnuo i na skup građana koji se okupio u Beogradu nakon Vučićevog obraćanja, navodeći ga kao kontrast ocenama koje je, kako je rekao, čuo ranije tokom dana na televiziji N1.

"Jutros sam slušao na televiziji N1 jednog sagovornika tamo, stručnjaka jednog, koji je objašnjavao kako je Vučić svestan da je u padu i da praktično tone i nestaje", rekao je Bilbija.

Kako je dodao, prema njegovim rečima, taj sagovornik je kao argument naveo da Vučićevi protivnici ne mogu da organizuju skup na otvorenom, već se okupljaju pod šatrama.

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"Prođe pet, šest, sedam, deset sati, i evo vam skup u centru Beograda. I to kakav? I to kakav, veličanstven skup", rekao je Bilbija.

Zaključujući svoje izlaganje, Bilbija je ponovio da, kada je reč o Vučićevoj proceni da može da dobije novo poverenje građana, odgovor vidi u rezultatima koji, prema njegovom tumačenju, stoje iza njega.

"I zato, kada pričamo da li on veruje u pobedu ili ne veruje u pobedu, samo pogledajte rezultate koji stoje iza njega, i biće vam sve jasno", zaključio je Bilbija.