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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima ispred zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, povodom podnošenja ostavke na tu funkciju.

1/19 Vidi galeriju Vučić ispred predsedništva Foto: Kurir TV

Predsednik je stigao ispred Predsedništva, gde ga je dočekao ogroman broj ljudi uz uzvike "Aco, Srbine" i baklje.

Vučić se potom obratio okupljenim građanima.

- Obratiću vam se, dragi prijatelji, veoma kratko uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu, uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili uz svoju zemlju. Nisam to slučajno rekao. Nije to uobičajena rečenica koju morate da izgovorite. Mnogo je teških trenutaka bilo u tom periodu, mnogo teških momenata, od kovida, do ukrajinsko-ruskog sukoba, sukoba širom sveta, migracija, svega drugog. Uspevali smo uvek da sačuvamo mir i stabilnost naše zemlje.

- Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo sve jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju. I ja sam vam rekao svojevremeno: jedini je problem što mnogi u zemlji nisu hteli da slušaju. Da je za mene strašno važno da sačuvamo vrednosti našeg tradicionalnog društva i demokratske vrednosti našeg društva. I ne mogu da vam objasnim koliko mi je teško padalo to što su pokušali da nam sruše zemlju, to što su pokušali da nam unište zemlju, to što su pokušali da sve ono što smo radili, sve ono što smo gradili zajednički, gumicom obrišu. I vama beskrajno hvala, hrabri ljudi Srbije, koji ste se tome suprotstavili i koji ste rekli: "ne, ne damo svoju otadžbinu, ne, ne damo svoju Srbiju".

- Nikada neću zaboraviti koliko je teško bilo, a koliko ste snage morali i hrabrosti da pokažete u tim teškim trenucima. Ja sam radio svoj posao, bio uz vas, bio uz svoju zemlju.

- I kada bih pomislio da dolazi kraj problemima, uvek bi izbijali novi. Kada sam mislio: završena je priča oko Haškog tribunala, doneli su nam obavezujuće naloge da hapsimo ponovo naše ljude, odbio sam, i nijednog Srbina nisam isporučio Haškom tribunalu. I ponosan sam na to. I to je bilo, to je bilo, to je lako danas reći, i deluje lako i za izvesti. Nije bilo. Mnogo je teško bilo, uz bezbroj pretnji sa svih strana. Mi smo danas jedina zemlja u Evropi koja ima svoj politički stav po pitanju krize u Ukrajini, u Evropi. Nismo pobegli od njega, nismo se sklonili ni pod najvećim i najtežim pritiscima. To ste vi, ljudi, uradili. Zahvaljujući vašoj snazi, zahvaljujući vašoj podršci, mogli smo da držimo i čuvamo taj stav.

Foto: Videoplus

- Dakle, mir i stabilnost smo imali sve vreme. Ekonomiju smo podigli. Prvi put u svojoj istoriji, 14 godina imamo stabilan kurs dinara. Nikada, ali nikada u svojoj istoriji to nismo imali. To ste vi uradili, dragi prijatelji. I ja sam i rekao tada: ma koliko smo toga uradili, ma koliko da smo se borili, ja znam da smo mnogo grešaka napravili. I ja sam ih napravio.

- Imali smo mnogo ljudi koji su se arogantno i osiono ponašali i odnosili prema našim građanima. Ljudi koji bi bili fini dok ne zauzmu fotelju, a kad zauzmu fotelju, zaboravili bi na one koji su ih izabrali i zbog kojih su izabrani. I zato hoću da to zajednički promenimo u budućnosti. Večeras je za mene posebna prilika. Poslednji put sam kao predsednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsednik Srbije, od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete, sa radošću gledam u budućnost jer znam da nas čeka još mnogo pobeda i uspeha i da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Već sledeće godine bićemo najsnažnija ekonomija u Evropi.

- Služio sam vam verno, svima vama, otadžbini Srbiji. časno i pošteno svoja dva predsednička mandata. Znam da sam ponosan na sve ono što smo zajedno uradili, kako je Srbija promenila svoje lice. Ponosan na to koliko se odgovorno ponašamo. Ponosan na to što ne podstičemo mržnju protiv onih koji su nam spaljivali prostorije, koji su nam tukli ljude, koji su nam pucali u ljude, koji su vam noževe vadili na ljude. Jer mi ne smemo da budemo kao oni. Ja hoću zajedno sa vama da se izborimo za pristojnu, modernu i normalnu Srbiju.

- Posebnu zahvalnost dugujem našem narodu sa Kosova i Metohije, tim junacima koji su izdržali sve napade, sve pritiske, ubijanja i hapšenja, ćutanje takozvane međunarodne zajednice, i uvek su bili uz svoju Srbiju. Hvala im što su sačuvali srpsko ime i prezime, i zlatnim slovima će uloga našeg naroda na Kosovu i Metohiji u očuvanju celovitosti srpske države biti zapisana u našim udžbenicima.

- Kada neke druge pitate, ove naše protivnike za Kosovo i Metohiju, oni, kako reče neko, kažu "uh". Kad ih pitate za Mladića, kažu "ih". Kad ih pitate za sankcije Rusiji, kažu "eh". A vi na to imate odgovor, uvek čist i jasan, srpski odgovor, onakav kakav priliči srpskim domaćinima. I zato sam ja zahvalan što predstavljate Srbiju na najbolji mogući način.

- Hoću da kažem veliko hvala našim penzionerima, onima koji su od 2014. pa sve do 2018. najteži teret podnosili. Hvala, moći ćete da živite bolje, penzije će ubrzano rasti. Hvala vam.

Foto: Videoplus

- I za kraj, posebno veliko hvala, ne ljutite se muškarci, svake izbore dobijali smo zahvaljujući ženama u Srbiji. Onima koje su najodgovornije i najozbiljnije, koje su uvek imale najviše energije. Hvala vam drage dame, bake, majke, supruge, sestre, ćerke, hvala vam na svemu, na ogromnoj podršci. Mene sad čeka podnošenje ostavke, ali borba tek počinje. Nismo se u fotelji rodili. I bez fotelje ćemo ih pobediti.

Vučić se poklonio narodu

- I pozivam vas da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da se borimo još mesec dana i da ih ubedljivije nego ikada pobedimo. Da Srbija pobedi. Hvala vam. I klanjam se svima vama, i beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku. Hvala vam mnogo. Živela Srbija. I sve ovo vreme bio sam jedan od vas, a od sutra i formalno jedan od vas, i jedan zajedno sa vama u borbi za pristojnu, uspešnu i normalnu Srbiju. Živela Srbija. Idemo da ih pobedimo

Predsednik se potom poklonio okupljenom narodu ispred Predsedništva.

Podsetimo, predsednik Vučić je uoči puta u Njujork najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, najverovatnije oko 20 časova.

Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku.

Predsednik je juče, na oproštajnom koktelu koji je priredio za svoje saradnike u Predsedništvu, poručio sledeće:

"Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!", rekao je Vučić.

Vučić za CNN: Srbija će očuvati mir u regionu, uvek ćemo biti spremni da pružimo ruku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u intervjuu za CNN da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i uvek biti spremna da pruži ruku.

"Potreban nam je mir i uvek cemo biti spremni da pružimo ruku i utremo put miru u buducnosti sa svim našim susedima, sa svima u regionu. Danas znamo koliko vredi mir i zato ga čuvamo, zato čuvamo stabilnost. Mir nam je od izuzetnog značaja. Mi smo ekonomija sa najbržim rastom u regionu", rekao je Vučić u emisiji Farida Zakarije na CNN.

Istakao je da srpska ekonomija čini 51 odsto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana, da privlači 61 odsto stranih direktnih investicija u regionu i ostvaruje između 55 i 56 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana.

Vučić je, odgovarajući na pitanje o sahrani generala Ratka Mladića te da li je "srpski nacionalizam" razlog zbog čega je veliki broj ljudi prisustvovao sahrani, kazao da to nije razlog i istakao da je suština u tome što srpski narod smatra da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde prema našem narodu.

Predsednik Srbije je podsetio da je otišao u Srebrenicu na obeležavanje 20. godišnjice i tamo bio linčovan i zamalo ubijen, navodeći da niko za to nije odgovarao.