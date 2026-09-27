ŽIVELO ČELIČNO PRIJATELJSTVO SRBIJE I KINE! Vučić prisustvovao prijemu povodom Nacionalnog dana NR Kine: Pružili su ruku kada je bilo najteže! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine.
- Čast mi je što prisustvujem prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine, zemlje koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godina izgradili čelično prijateljstvo.
- Sa dubokim poštovanjem sećam se mojih poseta Kini, kao i istorijskih dolazaka predsednika Si Đinpinga u Srbiju, dok sa ponosom na svakom mestu ističem zahvalnost kineskim kompanijama koje su svojim radom i investicijama pomogle u izgradnji novog, modernog lica naše zemlje.
- Danas je ujedno i poslednji dan mog predsedničkog mandata, ali strateško partnerstvo i bratstvo naših naroda nadilaze svaku funkciju, mandate i vreme. To je veza koja ostaje trajna i neraskidiva, a koju ćemo nastaviti da negujemo i u budućnosti.
- Čestitam ovaj veliki praznik predsedniku Si Đinpingu i kineskom narodu, uveren da će naše prijateljstvo i strateško partnerstvo tek dobiti pravi zamah u godinama koje dolaze. Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine!