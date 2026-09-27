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Aleksandar Vučić je tokom političke karijere obavljao funkcije ministra, predsednika Vlade i predsednika Srbije, a njegovi mandati obeleženi su brojnim političkim, ekonomskim i diplomatskim temama. Po čemu će ga građani Srbije pamtiti i kako ocenjuju period njegovog političkog delovanja, proveravala je Kurir televizija u anketi.

Građani koji su učestvovali u anketi su navodili pozitivne utiske, a među stvarima koje izdvajaju jesu izgradnja puteva i bolnica, pomoć građanima, kao i mere koje se odnose na penzije.

"Po tome što je do sad bio najbolji predsednik naše države Srbije", rekao je jedan od anketiranih građana.

Drugi građanin istakao je da će Vučića pamtiti "po izgradnji puteva, bolnica, davanju velikih penzija, pomoći građanima", dok je jedna od sagovornica navela da će ga pamtiti "po svemu dobrom".

U anketi su se čule i ocene da je Vučić, prema mišljenju pojedinih građana, ispunjavao ono što je obećavao.

Foto: Kurir Televizija

"Šta god je obećao, to je i odradio", rekao je jedan od sagovornika, dok je drugi poručio da može da mu čestita na radu i izrazio želju da Vučić nastavi politički angažman i kao predsednik Vlade.

"Nikada nije bilo bolje"

Jedna od građanki, koja je navela da ima 85 godina, rekla je: "Nikada nije bilo bolje. I bogami, ja se nadam da će biti i opet, ako bude bio predsednik vlade."

Među odgovorima bilo je i onih u kojima su građani posebno izdvajali infrastrukturne projekte.

"Mi nismo imali put u Ljubostinji, iznad Ljubostinje, i ja sam ga srela u Drenovu i zamolila sam ga za to. Za dve nedelje je urađen put", ispričala je jedna od sagovornica.

Foto: Kurir Televizija

Pojedini građani osvrnuli su se i na prethodne vlasti, navodeći da Vučića pamte po tome što je, kako smatraju, ispunjavao obećanja i donosio konkretne rezultate.

"Zna se rezultat šta je Srbija uradila za vreme Aleksandra Vučića. To zna ceo svet", rekao je jedan od anketiranih građana, osvrćući se i na Vučićeve nastupe na međunarodnoj sceni.

Pojedini sagovornici ocenili su ga i kao "čoveka koji je izvadio Srbiju iz blata", dok su drugi istakli da će ga pamtiti kao "izvanrednog predsednika" koji, prema njihovom mišljenju, misli na Srbiju i građane.

Pogledajte u videu šta su sve građani rekli u anketi Kurir televizije.

02:29 PODRŠKA IZ CELE DRŽAVE! Proveravali smo: Evo kako će građani Srbije pamtiti mandate Aleksandra Vučića Izvor: Kurir televizija