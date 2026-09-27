VELIČANSTVENI PRIZORI ISPRED PREDSEDNIŠTVA SRBIJE! Narod se okupio da iskaže podršku Vučiću: Predsednik pozdravljen ovacijama (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti večeras u 20 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju.
Uoči obraćanja predsednika, oko zgrade na Andrićevom vencu okupio se veliki broj građana koji su došli da daju podršku Vučiću.
Predsednik se obratio okupljenima, a oni su ga dočekali povicima Aco Srbine i aplauzom. Kod Predsedništva su i bajkeri, a u centar grada pristižu i kolone automobila sa zastavama Srbije.
Vučić je ranije najavio da će večeras podneti ostavku, kako bi kao građanin učestvovao u izbornoj kampanji.
Istakao je da je verno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti.
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