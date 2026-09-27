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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti večeras u 20 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a kako je ranije najavio, razlog je podnošenje ostavke na tu funkciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Uoči obraćanja predsednika, oko zgrade na Andrićevom vencu okupio se veliki broj građana koji su došli da daju podršku Vučiću.

1/11 Vidi galeriju Vučić kod Predsedništva Foto: Kurir TV, TV Pink Printscreen

Predsednik se obratio okupljenima, a oni su ga dočekali povicima Aco Srbine i aplauzom. Kod Predsedništva su i bajkeri, a u centar grada pristižu i kolone automobila sa zastavama Srbije.

Foto: Nemanja Nikolić



Vučić je ranije najavio da će večeras podneti ostavku, kako bi kao građanin učestvovao u izbornoj kampanji.

Istakao je da je verno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti.