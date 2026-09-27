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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je posebno ponosan na ono što je u Srbiji urađeno tokom proteklog perioda.

- Pogledajte BDP 2012: 3. 870 evra. Ovo je 2027, 15.934 evra po glavi stanovnika. Samo da pogledate i da vidite koliko je Srbija drugačija, kako se Srbija promenila, kako lice Srbije izgleda drugačije. Ne samo zbog pruga, puteva, fantastičnih projekata kakav je "Beograd na vodi", već zbog onoga što smo zemlju toliko mnogo promenili, da smo postali pomalo razmaženi smatrajući kako bi trebalo da preteknemo i Nemačku i Francusku i zemlje koje su 500 i 600 godina ispred nas, i to mislimo da možemo da uradimo za godinu, dve, ili tri - rekao je on i nastavio:

- Ovo je druga stvar, nešto na šta sam posebno ponosan, nešto što ste možda mogli da primetite: da niko ne može da mi skine osmeh sa lica kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude. Te saobraćajnice zapošljavaju ljude, jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo, i hvala građanima Srbije na tome. Pošto ne mislim da govorim dugo, želim još nekoliko stvari koje hoću za naredni period da kažem. Ko god bude dobio poverenje, narode, govorim kao predsednik republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mestu na jednoj od izbornih lista - naveo je Vučić.

- Takođe, ono na šta sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koje smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica je da danas, iako imamo za oko 500. 000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500. 000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. To su činjenice, rezultati - rekao je Vučić.