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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja u Predsedništvu, povodom podnošenja ostavke na tu funkciju, govorio je i o odlukama o pomilovanju 49 lica.

- Ja sam pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica; od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u poslednjih godinu i po dana - rekao je Vučić.

- I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbednosnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz novosadske grupe, na čelu sa Milom Pajić, kao što sam doneo odluku da pomilujem 11 lica koji su sa druge strane učestvovali u incidentima protiv blokadera.

- Dakle, to su ta 23 lica; meni je jedino ovo ime poznato, druga imena mi nisu bila poznata. Postupio sam kao predsednik - rekao je Vučić.