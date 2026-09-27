- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kada se nalazio u sličnoj situaciji kao i ja večeras. Nakon godina na čelu države, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli. U tom istom duhu, predsednik Kine Si Đinping kaže: "Nikad ne zaboravite zašto ste počeli, i ostvarićete svoju misiju. " Mandat predsednika republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija, dogovora, pošteno i demokratski. Zahvalan sam građanima koji su u dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj meri poklonili meni i na taj način mi podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovek može da dobije. Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku i poslednji put u funkciji predsednika republike pokušaću da vas ne gnjavim brojevima, ili bar ne ni upola onoliko koliko bih to mogao, već da kažem nekoliko reči o novom poglavlju koje je pred Srbijom i šta je - rekao je Vučić uoči podnošenja ostavke.

- Moraćemo da čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji i ne dozvoljavajući onima kojiće da ubeđuju svakoga da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre. Neka građani razmisle sami. Moraćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo, kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo. Ja sam jedanput vam rekao to, ponoviću vam sve kada sam bio u Parizu, ti Amerikanci koji su vlasnici najvećih satelitskih kompanija u svetu, rekli su mi: "Mi bežimo Kinezima 5 ili 6 meseci." Da li je to tačno ili ne, ne znam, ali znači, vrlo je neizvesna ta utakmica. Ali, kaže, tih 5 ili 6 meseci u ovom poslu i danas, u eri gde se brzo donose odluke i gde se stvari brzo menjaju, je mnogo. Kada sam pitao koliko mi Evropljani zaostajemo, rekli su mi: "7 do 8 godina. " Onda pogledajte samo koliko smo daleko. I zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija - poručio je Vučić.