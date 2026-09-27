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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsedništva odakle je podneo ostavku na mestu predsednika Srbije.

Kako je, između ostalog rekao, prihvatio je poziv Radio-televizije Srbije (RTS) na TV duel. 

- I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I danas sam prihvatio poziv sa Radio-televizije Srbije da idem sam protiv njih dvoje. Oboje su odbili to, a sutra će vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali prilike da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Nije fer da udaraš džak. Ako hoćeš u utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarce. A oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju. Jer šta da ponude? Spaljivanje zgrada? Premlaćivanje ljudi? Razbijanje kamenica u nečiju glavu ili gađanje jajima? Sve u svemu, ponosan sam što smo, uz ranjavanje gospodina Bogdanovića kada je blokader pucao u njega ovde ispred Narodne skupštine, i jedno ubadanje nožem.

Poziv na debatu - i odbijanje!

Podsetimo, radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.

Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski — što je CRTA odbila.

Podsećamo, CRTA je već odbila poziv, čini se da blokaderi ne smeju protiv Vučića ni u odnosu 3 prema 1, jer je RTS pre samo nekoliko dana prekinuo uključenje predsednika Vučića iz Njujorka, zbog čega se oglasio i sam SNS saopštenjem!

Kurir.rs

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