- I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I danas sam prihvatio poziv sa Radio-televizije Srbije da idem sam protiv njih dvoje. Oboje su odbili to, a sutra će vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali prilike da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Nije fer da udaraš džak. Ako hoćeš u utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarce. A oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju. Jer šta da ponude? Spaljivanje zgrada? Premlaćivanje ljudi? Razbijanje kamenica u nečiju glavu ili gađanje jajima? Sve u svemu, ponosan sam što smo, uz ranjavanje gospodina Bogdanovića kada je blokader pucao u njega ovde ispred Narodne skupštine, i jedno ubadanje nožem.