PANIKA MEĐU BLOKADERIMA, NE SMEJU NI 3 NA 1! Vučić prihvatio TV duel na RTS, protivnici odmah ODBILI: Beže od debate jer nemaju šta da ponude narodu!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsedništva odakle je podneo ostavku na mestu predsednika Srbije.
Kako je, između ostalog rekao, prihvatio je poziv Radio-televizije Srbije (RTS) na TV duel.
- I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I danas sam prihvatio poziv sa Radio-televizije Srbije da idem sam protiv njih dvoje. Oboje su odbili to, a sutra će vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali prilike da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Nije fer da udaraš džak. Ako hoćeš u utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarce. A oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju. Jer šta da ponude? Spaljivanje zgrada? Premlaćivanje ljudi? Razbijanje kamenica u nečiju glavu ili gađanje jajima? Sve u svemu, ponosan sam što smo, uz ranjavanje gospodina Bogdanovića kada je blokader pucao u njega ovde ispred Narodne skupštine, i jedno ubadanje nožem.
Poziv na debatu - i odbijanje!
Podsetimo, radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.
Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski — što je CRTA odbila.
Podsećamo, CRTA je već odbila poziv, čini se da blokaderi ne smeju protiv Vučića ni u odnosu 3 prema 1, jer je RTS pre samo nekoliko dana prekinuo uključenje predsednika Vučića iz Njujorka, zbog čega se oglasio i sam SNS saopštenjem!
Kurir.rs