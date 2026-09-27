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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski navela je da ovo nije kraj, već nastavak borbe za Srbiju. 

- Hvala predsedniku na svemu što je učinio. Idemo dalje. Narod se okupio da pozdravi svog predsednika. Nažalost, ne mogu fizički biti sa njima, ali radim upravo ono što nam je i on uvek govorio da treba da radimo: da budemo među ljudima, da budemo na terenu. Ja sam trenutno u Vranju sa svojim saradnicima, imamo važan događaj. Želim pre svega da mu zahvalim na borbi za Srbiju. Andrićev venac je samo formalno bio njegova adresa, a on je zapravo bio tamo gde su bili ljudi: u gradovima, opštinama, selima, zaseocima, u kućama, među porodicama, među narodom koji je došao da mu zahvali na svemu što je uradio. Ovo je kraj jednog poglavlja, ali ne i knjige. I ovo nije tačka na rečenicu; nastaviće se. Idemo dalje, pružamo punu podršku predsedniku na njegovom zalaganju, njegovim principima, njegovoj politici i njegovoj nameri da Srbija pobedi. Uvek Srbija da pobedi. Kada Srbija pobeđuje, svi smo pobednici. Kada Srbija gubi, niko ne može biti srećan. Tako da, hvala predsedniku na zalaganju, trudu i borbi. Idemo dalje, nastaviće se - navela je ministarka. 

Kurir.rs

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