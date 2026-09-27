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Starović je istakao da, iako ne spada među najbliže Vučićeve saradnike, svoje iskustvo zasniva na više desetina susreta sa evropskim i svetskim državnicima kojima je prisustvovao, kao i na internim sastancima, razgovorima i konsultacijama.

Prema njegovim rečima, tri stvari posebno karakterišu Vučićev način rada.

"Prvo i osnovno: Aleksandar Vučić neguje onu najbolju vrstu liderstva koja podrazumeva vođenje ličnim primerom. To znači da on od svojih saradnika ne očekuje ništa više, ali ni ništa manje u odnosu na ono što on prikazuje svakoga dana, u smislu marljivosti, posvećenosti, kao i odgovornosti", rekao je Starović za Kurir.

On je dodao da je i sam, kao i mnogi drugi saradnici, bio predmet Vučićeve kritike kada bi izostali očekivani rezultati, ali da je tu kritiku doživljavao kao dobronamernu i konstruktivnu.

"Neretko sam i sam, kao i mnogi drugi, bio predmet njegove kritike kada bi izostali oni očekivani najbolji rezultati, ali uvek je ta kritika bila dobronamerna i konstruktivna. Kada bi ponekad bila i nešto oštrija, uvek bih već istoga dana ili sutradan usledio njegov poziv, koji bi predstavljao dodatno ohrabrenje i motivaciju za dalji rad", naveo je Starović.

Kao drugu važnu karakteristiku izdvojio je Vučićevo široko znanje i interesovanje za različite oblasti.

"Druga stvar koja me zaista ponekad i fascinira to je njegova velika erudicija, široka i duboka znanja iz brojnih oblasti, bilo da govorimo o istoriji, sociologiji, svakako ekonomiji, međunarodnim odnosima i geopolitici", rekao je Starović.

Foto: Kurir Televizija

On je posebno istakao da Vučić, prema njegovim rečima, kontinuirano radi na svom usavršavanju.

"Gotovo je neverovatno da uz sve svoje dnevne obaveze i radni dan koji neretko traje i 14 i 15 časova, on aktivno prati savremenu i naučnu produkciju i publicistiku, i često i sam čita naslove koje nam Aleksandar Vučić preporučuje", naveo je Starović.

Kao treću karakteristiku izdvojio je energiju, harizmu i autoritet koje, kako kaže, Vučić pokazuje na velikim međunarodnim skupovima.

"Nekada mi je prosto žao što oko kamere to ne može dovoljno verno da predoči. Prosto morate biti prisutni tu, na licu mesta, u njegovom neposrednom okruženju, kako biste to primetili i osetili na pravi način", rekao je Starović.

Na osnovu svog iskustva, Starović je zaključio da Vučića smatra važnim resursom države.

"I stoga zaista verujem, imajući sve to u vidu, dakle i to liderstvo i to veliko znanje, harizmu i autoritet u međunarodnim okvirima, da Aleksandar Vučić predstavlja jedan veliki, veliki resurs naše države i našeg naroda u celini, i da bi bilo, najblaže rečeno, nepametno odreći se takvog resursa", rekao je Starović.

On je dodao da očekuje da će, nakon izbora, Vučić formirati i predvoditi Vladu Srbije.

"Sve u svemu, ubeđen sam u to da nakon što dobijemo poverenje naših građana 25. oktobra, daće Aleksandar Vučić formirati i predvoditi najbolju i najefikasniju vladu Srbije u našoj savremenoj istoriji", zaključio je Starović.

04:45 EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Ministri u tehničkom mandatu podelili svoja iskustva rada sa Aleksandrom Vučićem Izvor: Kurir televizija

Selaković: "Ozbiljan državnik"

Nikola Selaković je, govoreći o svom iskustvu u radu sa Vučićem, rekao da je predsednik Srbije, prema njegovoj oceni, svaki trenutak svog mandata koristio kako bi radio u interesu zemlje.

"Aleksandar Vučić je čovek koji je iskoristio svaki momenat svog obavljanja funkcije predsednika države da za Srbiju učini koliko god je u datom momentu mogao. Radio i izgarao iz dana u dan i noć i dan, više od devet godina, i iza njega stoje ozbiljni rezultati", rekao je Selaković za Kurir.

On je ocenio da su rezultati Vučićevog mandata, prema njegovom mišljenju, bez presedana među predsednicima Srbije od 1990. godine.

"Rezultati kojima ne može da se podiči apsolutno nijedan predsednik Republike Srbije od 1990. godine pa do samog Aleksandra Vučića", rekao je Selaković.

Govoreći o ličnom iskustvu u radu sa Vučićem, Selaković je kao jednu od ključnih odrednica izdvojio njegov odnos prema poslu i državničku ozbiljnost.

"Moja lična iskustva u radu sa predsednikom Vučićem su ozbiljna, veoma ozbiljna. Kada radite sa ozbiljnim čovekom, onda možete da steknete i takvo iskustvo, i to je možda jedna od dve reči kojima bih ga opisao: ozbiljan državnik", naveo je Selaković.

Foto: Kurir Televizija

Na kraju je govorio i o predstojećim izborima, navodeći da očekuje pobedu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", dok je Vučića ocenio kao kandidata za predsednika Vlade.

"Kada smo na kraju njegovog drugog mandata kao predsednika države i kada nam se bliže izbori 25. oktobra, očekujem na tim izborima ubedljivu pobedu upravo liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je Selaković.

On je pozvao građane Srbije, kako je naveo, "sve, ne samo Srbe, već i pripadnike drugih naroda koji u našoj zemlji žive", da podrže tu listu.

"Aleksandar Vučić, apsolutno najbolji kandidat za predsednika Vlade Srbije", zaključio je Selaković.

Kurir.rs