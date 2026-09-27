ŠTA SLEDI NAKON OSTAVKE VUČIĆA? Ana Brnabić preuzima dužnost predsednika, a ovo su njena ovlašćenja i KRAJNJI ROK za izbore! Evo šta to tačno znači
- Aleksandar Vučić podneo je ostavku, pa prema Zakonu o predsedniku mandat prestaje kada ostavka stigne u Narodnu skupštinu.
- Do izbora novog predsednika funkciju šefa države vrši predsednik Skupštine Ana Brnabić, najduže tri meseca.
- Izbori za novog predsednika moraju biti raspisani tako da glasanje bude najkasnije tri meseca od prestanka mandata, odnosno do 27. decembra.
Aleksandar Vučić podneo je ostavku na mesto predsednika Republike. Po članu 14. Zakona o predsedniku, mandat predsednika Republike prestaje kad ostavka prispe u Narodnu skupštinu.
Nakon podnošenja ostavke, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine, odnosno Ana Brnabić.
Predsednik Narodne skupštine može da vrši dužnost predsednika najduže tri meseca.
Kao vršilac dužnosti predsednika Republike, predsednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsednika Vlade i obavlja poslove odbrane.
Takođe, predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsednika.
Prema članu 10. Zakona o izboru predsednika Republike, ako predsedniku prestane mandat pre vremena na koje je
izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat.
Isti član propisuje da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.
Najkasniji datum za održavanje predsedničkih izbora je 27. decembar.
Kurir.rs/RTS