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Aleksandar Vučić objavio je snimak obraćanja građanima okupljenim ispred zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, uoči podnošenja ostavke na tu funkciju.

Na snimku se vidi more ljudi koji uzvikuju "Aco, Srbine" i drže zapaljene baklje.

- Večeras je za mene posebna prilika, poslednji put sam kao predsednik u ovoj prelepoj zgradi, ponosan jer sam to bio zahvaljujući vašim glasovima i podršci. Znam da nas čeka još mnogo pobeda i da će Srbija biti još jača! Služio sam vam verno, svima vama, našoj otadžbini Srbiji, služio sam časno i pošteno u dva predsednička mandata. Ponosan sam na sve ono što smo zajedno uradili, na to kako je Srbija promenila svoje lice.

Da Srbija pobedi! Hvala vam za svu ljubav i svu podršku! Živela Srbija!

Sve ovo vreme bio sam jedan od vas, a od sutra i jedan sa vama u borbi za Srbiju! - poručio je Vučić.

Vučić se poklonio narodu

Predsednik se poklonio okupljenom narodu ispred Predsedništva.

- Pozivam vas da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da se borimo još mesec dana i da ih ubedljivije nego ikada pobedimo. Da Srbija pobedi. Hvala vam. I klanjam se svima vama, i beskrajno zahvalan za svu ljubav i za svu podršku. Hvala vam mnogo. Živela Srbija. I sve ovo vreme bio sam jedan od vas, a od sutra i formalno jedan od vas, i jedan zajedno sa vama u borbi za pristojnu, uspešnu i normalnu Srbiju. Živela Srbija. Idemo da ih pobedimo - poručio je Vučić u obraćanju ispred Predsedništva.