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Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić oštro je reagovala na objavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, podsetivši na njegovu ulogu u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji i jednostranog proglašenja nezavisnosti u Prištini

- Ovo piše čovek u vreme čijeg mandata kao ministra odbrane je izvršen pogrom nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Ćutao je i gledao etničko čišćenje, paljenje crkava i manastira, iz topline svog kabineta u Beogradu. Čovek koji je, nakon toga, postao predsednik Srbije, a što su stranci iskoristili da Priština proglasi nezavisnost. U tom trenutku taj "predsednik" se krio iza neke zavese u Bukureštu. Najveći uspeh mu je što je na HRT izjavio da i nije nešto ponosan što je predsednik Srbije. Ko takve hoće, neka glasa za "Studentsku listu" — još jedan satelit DS-a! A Aleksandar Vučić će nastaviti da se bori za Srbiju - navela je Brnabić. 

Kurir.rs

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