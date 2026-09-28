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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski i mitropolit vranjski Pahomije dogovorili su danas u selu Donja Čukarika ispred crkve Svetog Đorđa pripremu posebnog programa podrške srpskom stanovništvu u opštini Preševo, koji bi trebalo da bude predstavljen prilikom sledeće posete tom kraju.
Poseta je organizovana povodom praznika Krstovdana, a pored meštana Čukarike, u programu su učestvovale i porodice iz sela Slavujevac i Svinjište.

Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas i Krivu Feju u okolini Vranja i istakla da je reč o patriotskom kraju, u kojem živi sedam boraca sa Košara.

- Ponosna sam na moje saradnike koji su svakog dana na terenu već pune dve godine. Zajedno obilazimo Srbiju i razgovaramo sa ljudima. Stigli smo u mnoga mesta u koja se nije dolazilo često i posle svake posete bogatiji smo za nova iskustva koja nam donosi naš divni narod. U Preševu pripremamo poseban paket podrške za osetljive kategorije. Briga o ljudima je najvažniji zadatak! - napisala je ona na Instagramu.

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