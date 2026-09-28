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Aleksandar Vučić jutros je predao dužnost predsednika Republike Srbije predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić tako što ju je uputio u dokumenta koja joj je predao, uključujući i evidenciju poklona.

- I ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat!, rekao je Vučić pročitavši i zapisnik o primopredaji dužnosti te dodao da je predat i finansijski izveštaj.

On joj je potom doneo i buket cveća rekavši da je "Ani danas i rođendan" pa joj čestitao: - Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje!

Odmah potom rekao je i: Odoh ja!

- Moram pre svega se zahvalim predsedniku Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam takvu poziciju dok se naredni predsednik ne izabere, rekla je v.d. predsednika Srbije Ana Brnabić dodavši da će čuvati "ovo mesto svim bićem dok ne bude izabran novi predsednik Republike Srbije".

1/11 Vidi galeriju Primopredaja dužnosti u Predsedništvu - Vučić i Brnabić Foto: screenshot Video Plus

"Srbija nikad više neće imati predsednika koji se tako i toliko borio: Čast mi je"

Brnabić je rekla i da Srbija nikada pre nije imala niti će ikada više imati predsednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan.

- I zaista sve ostalo ostavio je po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka, i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije.

- Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije, i želim mu u tome svu sreću. A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.

- Hvala vam. I malo ironično: čitav svoj profesionalni život sam se borila protiv pečata i da ukinemo pečat, sad dobih najvažniji pečat u Srbiji. Hvala vam, živela Srbijam, zaključila je v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić na kraju primopredaje.

Ostavka i rokovi - kada se bira novi predsednik

Prema članu 14. Zakona o predsedniku, mandat predsednika Republike prestaje kad ostavka prispe u Narodnu skupštinu. Nakon podnošenja ostavke, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine, odnosno Ana Brnabić.

Predsednik Narodne skupštine može da vrši dužnost predsednika najduže tri meseca.

Nakon podnošenja ostavke, prema Zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže tri meseca. Takođe, predsednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat.

Kao vršilac dužnosti predsednika Republike, predsednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsednika Vlade i obavlja poslove odbrane.

Takođe, predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsednika.

Prema članu 10. Zakona o izboru predsednika Republike, ako predsedniku prestane mandat pre vremena na koje je

izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat.

Isti član propisuje da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Najkasniji datum za održavanje predsedničkih izbora je 27. decembar.