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Gotovo iščezli ostaci nekadašnje Demokratske stranke - DS, na čelu sa Srđanom Milivojevićem, još pamte kad su bili vlast, mada je to bilo jako, jako davno i otad apsolutno nisu mogli ni da joj primirišu posebno što se građani Srbije i dalje sećaju jezivih posledica DOS-ovskog režima i prazne kase koju su ostavili za sobom.

Uništene fabrike, na stotine hiljada nezaposlenih, zdravstvo u raspadu, penzije i plate za bruku i sramotu i kurs dinara prema evru koji je divljao, narod je te teške godine i te kako zapamtio.

I pored više nego pogubnih rezultata koje su ostavili za sobom, DS-ovci, Milivojević kao i Pajtić opet bi na vlast, opet u fotelju, ali ne vlastitim zaslugama nego preko grbače studenata-blokadera.

Tako su se i dosetili da se nakače i zakače kao krpelji pa zdušno na mrežama reklamiraju za koga treba da se glasa u nadi da će opet tako zajahati na državne jasle.