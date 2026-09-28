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Aleksandar Vučićispred Srpske napredne stranke bio je na vlasti u kontinuitetu od 2012. godine, kada je izabran za prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra odbrane.

U emisiji "Redakcija" analizirano je šta je u tom periodu donelo promene u ekonomiji Srbije. Rast plata i penzija, ulaganja u infrastrukturu, privlačenje investicija i rast BDP-a bile su neke od tema o kojima su govorili ekonomista Miljan Jovićević i novinar Nikola Tomić.

- Brojke govore same za sebe. Ako napravimo hronološku genezu i ekonomski osvrt na 2012. godinu, možemo videti koliko je danas Srbija snažnija u svim ekonomskim aspektima društva. Danas je ekonomski obrazac Srbije drastično na višem nivou nego što je to bio slučaj pre 14 godina. Danas su plate i penzije reprezentativne kada govorimo o mnogim zemljama Zapadnog Balkana. Mi smo predvodnica, kada govorimo o jugoistočnoj Evropi, i zemlja u koju se danas najviše ulaže. Oko 60 odsto investicija na našim prostorima, kada govorimo o Balkanu, usmereno je upravo u našu državu - rekao je Jovićević.

Miljan Jovićević, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Rast plata i penzija

Bjegović je ukazao na ekonomske promene u Srbiji i izdvojio nekoliko pokazatelja koji, kako je naveo, oslikavaju stanje u zemlji.

- Videli ste da je ono što je pre svega bila platforma, odnosno inicijalna faza vladajuće koalicije od samog starta, bilo da se naprave putevi i infrastruktura kako bi se olakšalo poslovanje privrednicima, da bi kompanije dolazile, otvarale nova radna mesta i da bi se indirektno kroz to punio budžet. Danas je budžet mnogo snažniji i država može da pribegava ekonomskim merama, što je veoma bitno u otežanim trenucima, kada su geopolitička previranja većeg obima, kako bismo pre svega mogli da zaštitimo interese svojih građana. Danas je, recimo, prosečna penzija 536 evra, dok je 2012. godine bila 204 evra. Danas je prosečna plata 1.036 evra, dok je pre samo 14 godina bila gotovo tri puta manja. To je jasan pokazatelj da Srbija ide napred - objasnio je.

Tomić se osvrnuo na značaj boljeg životnog standarda građana, posebno izdvajajući ulaganja u putnu infrastrukturu.

- To je moje čvrsto mišljenje - svaka politika za svoj osnovni zadatak treba da ima bolji život ljudi. To je osnova. Nekada smo u prošlosti mislili da ćemo jesti korenje po cenu nekih nacionalnih snova, a to se pokazalo kao katastrofalno. Onda smo imali i neke druge koji su govorili da im je ekonomija važna, a zapravo su upropaštavali i industriju. Evo, mandat predsednika je završen. Ono što je njemu lično bilo veoma važno, čini mi se, jeste putna infrastruktura. To je blizu 700 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, od čega koristi ima svaki građanin ove zemlje - bio naprednjak, bio opozicija, bio star ili mlad - kaže Tomić.

Nikola Tomić, novinar Foto: Kurir Televizija

- BDP nam je sada prvi put u istoriji, ako se ne varam, prešao 100 milijardi dolara. A šta je BDP i šta znači za Evropu rekordni rast BDP-a? To nije samo makroekonomija, nešto što nema veze sa životom ljudi. To je privredna aktivnost, to je zapošljavanje, to su novi poslovi, investicije i bolji život ljudi. I to je, po meni, ključni rezultat ove vlasti. E onda možemo dodati i međunarodni položaj Srbije i to što je prvi čovek Srbije, koji se zove Aleksandar Vučić, ili se zvao do jutros, bio sagovornik, i to uvaženi sagovornik, svih ključnih lidera na ovoj planeti - za Kurir televiziju, zaključio je Tomić.

02:12 "SRBIJA JE DANAS SNAŽNIJA U SVIM EKONOMSKIM ASPEKTIMA" Stručnjaci o ekonomiji Srbije posle 14 godina za Kurir televiziju: "Brojke govore same za sebe" Izvor: Kurir televizija

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