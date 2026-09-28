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Postaje sve jasnije da Bojan Pajtić, bivši predsednik Demoktarske stranke, pokušava da preko Studentske liste vrati svoje bivše kolege na vlast, jer sami nemaju kapacitete za to! Najnoviji primer za to je "preporuka za posao" bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića koji sebe "vidi" kao budućeg ministra spoljnih poslova i to uopšte ne krije.

- Studenti nisu dovoljno prodrli u međunarodnu arenu svojim glasom i ne znaju svi za njih. Ja se time bavim celog života i spreman sam sve da učinim u tom smislu. To može da bude moja uloga u narednom periodu - naglasio je Tadić tokom gostovanja na blokaderskoj Novoj S.

On je još uputio kritiku kolegama iz opozicije da "nisu imali dovoljno dobre dosege u međunarodnoj areni", pre svega do ključnih ljudi Evropske unije.

Ana Brnabić, potpredsednica Srpske napredne stranke, podstetila je da je Boris Tadić čovek koji je u vreme martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji 2004. godine, kao ministar odborane, ćutao i iz svog kabineta u Beogradu gledao etničko čišćenje, paljenje crkava i manastira!