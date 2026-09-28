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Najnovije prognoze najveće onlajn berze "Polymarket" pokazale su da, na pitanje ko će biti sledeći premijer Srbije, Aleksandar Vučić ubedljivo vodi sa neverovatnih 68 odsto šansi i skokom od čak 23odsto!

Kako se može videti na slici, brojke ukazuju na to da Aleksandar Vučić ima 68 odsto šansi, dok prvi na Studentskoj listi, Ilija Srdanović ima 19 odsto.

Podaci najveće svetske berze "Polymarket" koji pokazuju da Vućić ima ubedljive šanse da postane premijer Srbije Foto: Printscreen

Dok građani i svetska javnost daju apsolutnu podršku Vučiću i njegovoj politici mira i stabilnosti, opozicioni kandidati doživeli su potpunu katastrofu. Prvi na listi blokadera beleži strmoglav pad na svega 19 odsto, dok su ostali, poput rektora Vladana Đokića i lidera SSP-a Dragana Đilasa, ostvarili veoma male procente.

Da podsetimo, "Polymarket" je postao izuzetno popularan jer funkcioniše kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu.

Ova platforma koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili šanse da se nešto dogodi. Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste.