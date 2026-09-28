TRESE SE NAJVEĆA SVETSKA BERZA - VUČIĆ UBEDLJIVO VODI ZA PREMIJERA SRBIJE! Polymarket objavio najnovije prognoze: Blokaderima procenti u strmoglavom padu (FOTO)
- Polymarket procenjuje da Aleksandar Vučić ima 68 odsto šansi da bude sledeći premijer Srbije, uz skok od 23 odsto.
- Na Studentskoj listi prvi je Ilija Srdanović sa 19 odsto, dok ostali opozicioni kandidati beleže znatno manje procente.
Najnovije prognoze najveće onlajn berze "Polymarket" pokazale su da, na pitanje ko će biti sledeći premijer Srbije, Aleksandar Vučić ubedljivo vodi sa neverovatnih 68 odsto šansi i skokom od čak 23odsto!
Kako se može videti na slici, brojke ukazuju na to da Aleksandar Vučić ima 68 odsto šansi, dok prvi na Studentskoj listi, Ilija Srdanović ima 19 odsto.
Dok građani i svetska javnost daju apsolutnu podršku Vučiću i njegovoj politici mira i stabilnosti, opozicioni kandidati doživeli su potpunu katastrofu. Prvi na listi blokadera beleži strmoglav pad na svega 19 odsto, dok su ostali, poput rektora Vladana Đokića i lidera SSP-a Dragana Đilasa, ostvarili veoma male procente.
Da podsetimo, "Polymarket" je postao izuzetno popularan jer funkcioniše kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu.
Ova platforma koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili šanse da se nešto dogodi. Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste.
Istorijski gledano, "Polymarket" pogađa ishode sa preko 90 odsto tačnosti mesec dana pre nego što se događaj desi, jer kombinuje hiljade različitih izvora informacija u jedan procenat verovatnoće.