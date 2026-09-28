Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu dužnost preuzela od Aleksandra Vučića i istakla da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije.

Brnabić je, nakon primopredaje dužnosti predsednika Republike, zahvalila Vučiću na njegovoj borbi za Srbiju.

- Mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koji je toliko bio požrtvovan i sve ostalo ostavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije - rekla je Brnabić u Predsedništvu Srbije.

Dodala je da Vučić od danas kreće u odlučnu i novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i poželela mu sreću u toj borbi.

- A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije. Malo je ironično, čitav profesionalni život sam se borila protiv pečata i da ukinemo pečat, a sad dobih najvažniji pečat u Srbiji - rekla je Brnabić.