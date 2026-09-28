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Video snimak "Spisak sumnjivih lica" koji se bavi analizom kandidata Studentske liste i koji se pojavio na društvenim mrežama možda i najbolje govori o onima koji pretenduju da sutra vode državu.

Analiza Studentske liste, koja ima i podnaslov "Riba smrdi od glave ali se čisti od repa", ogolila je do srži o kakvim je kandidatima reč, kao i da mnogi od njih, poput rektorke Mirjane Nikolić, ne poznaju elementarne stvari srpskog jezika, pa je zbog njene jezičke greške tokom debate sa Anom Brnabić gde je "imala sumlju", ovo zapravo spisak "sumljivih lica" kako je i prikazano na snimku.

Kako se u ovom snimku tvrdi, spisak rupa u znanju kandidata, ali i njihovih skandala i nesposobnosti je dug, a u videu ispod možete pogledati zašto je reč o "sumljivim licima" i koji su  kandidati u pitanju.

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