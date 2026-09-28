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Nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije i predao dužnost Ani Brnabić, koja je preuzela funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, u emisiji "Redakcija" govorilo se o njegovim naredni političkim potezima i periodu provedenom na čelu države.

Gosti koji su analizirali ovu temu za jutarnji program Kurir televizije bili su prof. dr Stojan Radenović, matematičar i Demo Beriša,ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu.

Nakon primopredaje dužnosti u Predsedništvu Srbije, u kojoj je Ana Brnabić preuzela funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, otvoreno je pitanje kako će se ovaj potez odraziti na dalji politički tok u zemlji.

- Prvo, to je dokaz da je Srbija dostigla određeni nivo demokratskih prava, jer je ovo jedna zrela politička odluka. Utakmica je počela na novim vanrednim parlamentarnim izborima i, kada je predsednik doneo takvu odluku da uđe u novu utakmicu za premijera Republike Srbije, to je možda za nekoga neočekivano. Ali ja kažem, to može samo čovek koji ima sigurnost u sebe, koji ima viziju i koji ima put budućnosti Republike Srbije. Ovo što smo prethodno imali prilike da čujemo, i ono što smo imali sinoć, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam imao prilike da budem u njegovom timu. Bez obzira na to što je on predsednik Republike, ja sam član Vlade i uvek smo se preplitali - rekao je Beriša.

Demo Beriša Foto: Kurir Televizija

"Bio je kao jedna lokomotiva koja je vukla Srbiju"

Govorio je o ulozi Aleksandra Vučića i njegovom načinu vođenja države, izdvojivši nekoliko događaja iz prethodnog perioda.

- Zaista se može mnogo toga od njega naučiti, jer je imao nešto što mi drugi, njegovi saradnici, nismo imali. Imao je viziju, a pored toga i mnogo lične snage. Prosto je bio kao jedna lokomotiva koja je vukla Srbiju tačnim, preciznim, predviđenim putem. Ako raspravljamo o tome i vidimo šta Srbiju čeka do 2035. godine, nemojte zaboraviti da je, nekako, zbog svih tih događaja, prošao istorijski govor koji je on imao u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nijedan, ja bar, imam 63 godine, ne znam da je nijedan naš prethodni predsednik tako branio svoju zemlju, sa takvim elanom i sa takvom istinom. Jer on je govorio o istini. A kada govorite o istini, to je izuzetno teško, jer vas tada ljudi ponajmanje shvataju - objasnio je.

Radenović se osvrnuo na način na koji je Vučić, prema njegovom mišljenju, reagovao na različite izazove tokom prethodnih godina.

- Našeg predsednika koji je dao ostavku krasi jedno svojstvo: doraslost. Kada je teška situacija, u malim zemljama teško je da se pojavi osoba koja je dorasla trenutku. Setimo se unazad: prolazili smo kroz razne teškoće. Bile su poplave 2014. godine, pa korona, a sada, na kraju, i ovo što se desilo sa protestima. Predsednik je ovom svojom ostavkom pokazao visoku doraslost i izuzetnost, da razume i da se prilagodi tim događanjima. Ljudi zaboravljaju da su, kada je bila korona, svi iz okruženja dolazili ovde da prime vakcinu. A setite se šta je bilo po Evropi - kaže Radenović.

prof. dr Stojan Radenović, matematičar Foto: Kurir Televizija

- Pazite, on je kao naučnik, ima taj osećaj. Znači, to je poboljšanje, dat je doprinos razvoju demokratije u Srbiji. Da čak i ličnost nije ni bitna, nego idemo dalje. Pa, važna je ta pristojnost i normalnost i on to često ponavlja, i to me je privuklo ranije: da imamo pristojnu i normalnu Srbiju. Ljudi znaju šta je urađeno, to je istorija, pazite. Kada bude, na primer, prošlo 50, 100 godina i neko se vozi tim putem, ovim raznim putevima po Srbiji, onda će se možda neko zapitati, razgovarati, čitati: "Evo, ovo je urađeno u doba predsednika Vučića" i uopšte te stranke i tako dalje. Znači, jednostavno, to je ta istorija. Doprinos koji će se ogledati kod budućih generacija. I to je suština i našeg postojanja, i uopšte, to je suština neke politike - za Kurir televiziju, objasnio je Radenović.

02:27 "BIO JE KAO JEDNA LOKOMOTIVA KOJA JE VUKLA SRBIJU" Stručnjaci o predsedniku Aleksandru Vučiću nakon predaje predsedničke dužnosti: "Krasi ga jedno svojstvo" Izvor: Kurir televizija

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