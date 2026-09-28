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Od dolaska Aleksandra Vučićana vlast, Srbija je prošla kroz velike promene - od izgradnje stotina kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, preko ekonomskih pokazatelja koje vlast ističe kao rezultat dugoročnog rasta, do pozicije zemlje koja vodi aktivnu spoljnu politiku i danas se priprema za Ekspo 2027. Istovremeno, Vojska Srbije prošla je kroz značajnu modernizaciju, uz ulaganja u savremeno naoružanje, avijaciju, protivvazdušnu odbranu i domaću vojnu industriju.

Detaljnije o svim ovim temama za emisiju "Redakcija" govorili su prof. dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS i kandidatkinja za narodnu poslanicu na izbornoj listi "Aleksandar Vuči" - Ujedinjena Srbija“ i Dejan Bulatović - poslanik SNS-a.

- Od 2012. godine imala sam prilike da kao narodni poslanik pratim kako je izgledalo kada preuzmete odgovornost, tada kao prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane. Predsednik Vučić je tada u stranci bio generalni sekretar stranke. Mislim da su period od 2012. godine, pa potom preuzimanje odgovornosti za vođenje Vlade Republike Srbije 2014. godine i 2017. godina, kada je postao predsednik Srbije, obeležila velika iskušenja, pogotovo za Srbiju. Mislim da je on jedini prepoznao kako Srbiju treba dovesti u poziciju u kojoj je danas. Da se podrazumeva da imate puteve, bolnice i škole, da se podrazumeva da povećavamo plate i penzije, da otvaramo veliki broj fabrika i zapošljavamo ljude, kao i da veliki investitori, i sa istoka i sa zapada, žele da dođu ovde i otvore svoje fabrike i preduzeća - rekla je Tomić.

Foto: Kurir Televizija

Period velikih izazova

Govoreći o prethodnim godinama, ukazala je na okolnosti koje su pratile donošenje važnih odluka i vođenje države.

- Mislim da je taj period bio jako težak, zato što smo u međuvremenu imali mnoge izazove. Znači, svi ovi rezultati o kojima danas pričaju i ministri i, na kraju krajeva, ekonomski stručnjaci, pratili su trnovit put. Zato što smo došli u situaciju kada je predsednik Vučić preuzeo Vladu Republike Srbije da je javni dug iznosio 88 odsto BDP-a, čak je vrtoglavo ta spirala išla do 80 odsto. Hoću da vam kažem da smo mi stvarno bili na ivici ambisa. I sada, kada ovo gledamo i kada ovi mladi ljudi, koji ni ne znaju šta se u međuvremenu dešavalo, ne znaju za poplave, energetsku krizu, kovid, ratove... Znate, mi ne znamo kako je rukovoditi svime time i ne znamo kako je donositi odluke, a to je zapravo najvažnije - kaže ona.

Bulatović je preneo utiske ljudi koji su čekali obraćanje ispred Predsedništva i govorio o onome što, prema njihovim rečima, smatraju najvažnijim rezultatima dosadašnjeg perioda.

- Mogu da kažem da su ljudima koji su čekali svog predsednika da se obrati ispred Predsedništva u srcu bile pomešane dve stvari. Prvo, dočekali smo najuspešnijeg predsednika Srbije u istoriji Srbije. Nijedan kralj, nijedan princ, nijedan predsednik, ni one bivše Jugoslavije, ni novije Jugoslavije, pa Srbija i Crna Gora, a potom samo Srbija, nije uradio ni blizu toliko za Srbiju. Govorili su o velikim prijateljstvima koja je napravio za Srbiju, o infrastrukturi, školama, obdaništima, kliničkim centrima, kao i o tome koliko su danas veće plate i penzije i kakve su perspektive za buduće generacije - kaže Bulatović.

Dejan Bulatović, narodni poslanik Foto: Kurir Televizija

- Dakle, čovek je uradio nešto što je bilo nepojmljivo i teško zamislivo. Ako se vratimo samo desetak godina unazad, bilo je teško zamisliti ovakvu Srbiju kakva je danas. Mogu da vam kažem da su mnoge generacije od 1996. godine do danas sanjale ovakvu Srbiju. To je Srbija koja je otvorena, sa puno prijatelja, sa pasošem sa kojim možemo da putujemo širom sveta. Imamo dobre odnose sa afričkim i arapskim zemljama, sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji je predsednik Donald Tramp dva puta citirao predsednika Aleksandra Vučića. Tu je i, kako je rekao, neverovatno prijateljstvo sa Rusijom i Kinom, kao i odnosi sa Mađarskom i zemljama Evropske unije, poput Španije, Italije i Grčke. Još mnogo je takvih prijateljstava. Trebalo bi nam dva dana samo da ih nabrajamo. Tu je i pitanje nepriznavanja Kosova i Metohije, naše teritorije, kao i slučajevi država koje su u jednom trenutku priznale Kosovo, a potom povukle priznanje - za Kurir televiziju, naveo je Bulatović.

02:41 Stručnjaci o rezultatima politike predsednika Vučića za Kurir televiziju: "Čovek je uradio nešto što je bilo nepojmljivo" Izvor: Kurir televizija

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