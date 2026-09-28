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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević razgovarao je sa meštanima na Pešteru, gde je sa njima, uz pivo, razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju, pre svega o putnoj infrastrukturi.

- Pre šatre u Štavlju, na Pešteru, sam video ovu gospodu ispred lokalne prodavnice pa sam svratio na pivo i na političke konsultacije - napisao predsednik SNS na svom Instagram profilu, a ovako je to izgledalo:

- Pomaže Bog, ljudi! - pozdravio je Vučević meštane, na šta mu je jedan od njih odgovorio: Dobrodošao predsedniče!

- Bolje vas našao! Šta pijete, Zaječarac? Da obrnem ja jednu turu? - upitao je Vučević.

Na pitanje snimatelja šta da kupe, Vučević je odgovorio:

- Zaječarac, domaće pivo! Zidarski...

U razgovoru sa meštanima bilo je reči i o situaciji na Pešteru i ulaganjima u puteve.

- Miloše, kakva je situacija? Ovde su ozbiljni razgovori? - upitao je jedan od meštana.

- Ozbiljni razgovori - putevi, putevi i putevi... - rekao je Vučević.

Meštanin Kladnice Sehadin Šaljić istakao je da je u njegovom mestu posle više decenija počela izgradnja puta.

- Obećali su, urađeno je dosta. Kad ste pomenuli Aleksandra Vučića - ja sam iz Kladnice, Sehadin Šaljić. Najviše sam došao da se zahvalim Vučiću. 30 godina u moju Kladnicu ništa urađeno nije. Do sada. Aleksandar Vučić nam radi tri kilometara i 600 metara - rekao je on.

Vučević je poručio da meštane, bez obzira na nacionalnu pripadnost, povezuju isti problemi.

- Ovde i Srbi i Bošnjaci sede zajedno i druže se, i isti ih problemi more. Mnogo je toga urađeno, i sami ste to rekli, ali treba i dalje da radimo. 'Ajde da mi nazdravimo, i za Srbe i Bošnjake, za Pešter i za Srbiju - rekao je Vučević.