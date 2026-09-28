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- Krećem iz Jajinaca, baš kao što sam i 2012. godine krenuo u pobedu nad DOS-ovskim režimom, poručio je Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Republike Srbije, a jutros i predao tu dužnost Ani Brnabić, koja je sada v.d. predsednika Srbije.

On je rekao i sledeće:

- Oko 11 sati je, predao sam dužnost predsednika Republike, baš kao što sam i obećao a sada je vreme za borbu. Za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, Srbiju uspeha i pobede, i za borbu protiv onih koji su nam zemlju razarali od 2000. do 2012. i koji se ne kriju da stoje iza studentsko-blokaderske liste, a to su i Bojan Pajtić i Milivojević, kompletna Demokratska stranka, ostaviše čak i Šoškića, najgoreg guvernera u istoriji Srbije, sve ih staviše na listu i pričaju nam o budućnosti.

- Kao što sam uvek govorio, država nije igračka; za državu mora da se bori, a greške se skupo plaćaju. Zato ću od danas mnogo vremena da provedem sa vama, dragi građani Srbije: želim i dalje da vas čujem, želim da vidim šta je to što mi zamerate, da dodatno sagledam sve svoje greške, ali da ne napravimo onu najveću, da vlast predamo u ruke onima koji su u ovoj zemlji najgori. I zato, hvala vam za svu podršku, hvala vam i zbog toga što sam video da je bilo ponegde i suza, nema razloga za to.

- Idemo u borbu, idemo da ih pobedimo, i idemo da razmišljamo kako da menjamo Srbiju na bolje, i kako da idemo u budućnost, a ne da je vraćamo u prošlost.

- Večeras, već od 20 sati, biću na TikToku i na Facebooku uživo, gde ću govoriti o svim važnim političkim temama, zaključio je Vučić.