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Na Kurir televiziji od 16 časova emituje se emisija "Kurir i tačka", u kojoj će se i danas razgovarati o najvažnijim aktuelnim temama, uz pitanja, argumente i stavove gostiju. Izborna kampanja je u punom jeku, informacije pristižu iz minuta u minut, a ekipa Kurira prati najvažnija dešavanja, proverava informacije i donosi najnovije detalje.

Gosti današnje emisije su Livija Pavićević državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Zoran Đorđević i Predrag Marković, istoričar i političar.

Nakon što je Aleksandar Vučić sinoć podneo ostavku na mesto predsednika države, njegove dužnosti preuzela je predsednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Ekipa "Kurira" pitala je građane po čemu će pamtiti prethodnih devet i po godina njegovog mandata i šta je sve uradio za naš narod, a svoje mišljenje podelila je i Pavićević.

- Smatram da nismo imali, niti ćemo skoro imati boljeg predsednika u celoj istoriji Srbije. Ostavio je dubok trag na mnogim poljima, zbog čega je ovo kraj jedne epohe i početak nove. Njegovi rezultati ostaju trajno vidljivi jer je ceo život posvetio dobrobiti građana. Nemam dilemu da ćemo ga ponovo gledati na čelu države, ali ovoga puta kao premijera - istakla je.

Kako objašnjava sinoćno okupljanje građana ispred zgrade Predsedništva obeležila je prisutnost velikog broja mladih i izuzetna atmosfera.

- Veliki broj građana došao je potpuno spontano, pa je to bio izuzetno emotivan trenutak, kako za predsednika, tako i za sve nas. Poslao je moćne poruke i jasno ukazao na to šta naš narod čeka u budućnosti. Pomešale su nam se emocije - bilo je ujedno i tužno i lepo. Predsednikova najveća vrlina upravo jeste to što ume da pokaže emociju, a narod to vidi i oseća. Zato ga ljudi i vole. Naravno da su tu presudni i dobri rezultati, ali je izuzetno važna ta neposredna interakcija koju on ima sa građanima - dodala je Pavićević.

Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Foto: Kurir Televizija

Marković ocenjuje da je reč o iznenađujuće stabilnom periodu tokom Vučićevog presedničkog mandata u novijoj srpskoj istoriji.

- Ako se setimo pandemije kovida, rata u Ukrajini koji je pogoršao naš položaj u svetu, ali i unutrašnjih tenzija u samoj Srbiji - ovo je jako stabilan period. Uprkos svemu, ja tu ne vidim diskontinuitet. Jednostavno, postoje društva u kojima se autoritet vezuje za ličnost, a ne primarno za funkciju koju neko obavlja - dodao je Marković.

Đorđević je sa druge strane ocenio da je reč o želji za ravnopravnom političkom borbom.

- Ne bih rekao da se odrekao funkcije, već mislim da je želeo da bude ravnopravan učesnik, pošto neprestano trpi pritiske i kritike. Ušao je u kampanju kao običan građanin, što je ranije i najavio. RTS je pozvao predsednika i predstavnike opozicije na TV duel - i iako se on sada nalazi u ulozi običnog građanina, oni su to ponovo odbili. Smatram da nam je takav duel zaista potreban kako bi se narod podsetio kako je izgledala Srbija pre njega, a kako tokom njegovog mandata.

Osvrćući se na period od pre 14 godina i stanje u kojem se Srbija nalazila 2012. godine, Đorđević koji je i sam u jednom periodu obavljao funkciju ministra odbrane, napravio je paralelu sa današnjim rezultatima, posebno u sektoru bezbednosti.

- Pokušaću ukratko da objasnim, iako bi o svakom segmentu moglo dugo da se govori. Tada je trebalo krenuti od samog početka, što je bilo izuzetno teško. Država je imala veoma mali budžet, a vojska je doslovno vapila za modernizacijom, novom opremom i naoružanjem. Nekoliko godina kasnije, kada je Vojska Srbije počela da napreduje, sećam se njegovih reči: 'Zapamti ovaj trenutak, Srbija odavde ekonomski kreće napred.' Upravo tada sam shvatio koliko su ekonomija i vojska duboko povezane - 'Nema jake države bez snažne ekonomije i vojske, ali važi i obrnuto' - istakao je Đorđević, a totom objasnio koliko je uloženo u odbranu:

- Prvi put nakon raspada SFRJ uloženo je toliko novca u vojsku - reč je o investiciji većoj od 50 miliona evra. Tada je namenska industrija dobila pravi zamah, a pojavili su se i novi ljudi koji su pokrenuli ceo sistem. Teško je to rečima dočarati, ali ja sam živi svedok tog procesa i dobro se sećam koliko je to vreme bilo izazovno i teško.

Praveći paralelu između reakcija nekadašnjih i skorašnjih šefova države na zahteve Haškog tribunala, jasno se uočava razlika u pristupu prema sopstvenom narodu. Dok se Boris Tadić javno govorio o izručenju generala Ratka Mladića Hagu, Aleksandar Vučić je zauzeo potpuno drugačiji stav - tokom svog mandata nikada nijednog državljanina Srbije nije isporučio tom sudu, niti je na to pristajao pod pritiscima

- Pre svega moram naglasiti da je Aleksandar Vučić izuzetno hrabar čovek na više polja, jer odluke donosi samostalno i isključivo u interesu građana Srbije. Veoma je značajno to što su mu nacionalni identitet i nacionalni interes na samom vrhu prioriteta. Jasno se vidi šta je Boris Tadić uradio i to ne samo u slučaju generala Ratka Mladića, već i brojnih drugih generala. Tokom Tadićeve vlasti Hagu je isporučeno oko 20 optuženika, ako ne i više. On sada pokušava da pronađe alibi za takve poteze, ali alibi za to jednostavno ne postoji. S druge strane, Vučić nije isporučio nijednog Srbina Hagu, uprkos ogromnim pritiscima sa kojima se suočavao. Koliko je hrabar i koliko drži do naših vrednosti pokazao je i odnos prema sahrani generala Mladića, čime je potvrdio liniju nacionalnog identiteta koju narod zna i ume da poštuje - objasnila je Pavićević.

Srpski političar i istoričar Marković nadovezao se na temu Haga i srpskih optuženika.

- Haški tribunal je velika trauma za naš narod i moram na kratko da podsetim na to kako se Slobodan Milošević držao pred tim sudom. Iako je mogao da pobegne i da se skriva negde po svetu, on se držao veličanstveno. U Hagu je branio sve Srbe - celokupno rukovodstvo i oficire. Nije svaljivao krivicu na druge niti je želeo da bruka našu vojsku pred neprijateljskim sudom. Haški tribunal treba posmatrati od samog početka: umesto da predstavlja mesto pomirenja, kako je prvobitno najavljivano, on je samo dodatno rasplamsao mržnju među narodima - dodao je Marković.

Kao običan građanin, Aleksandar Vučić je danas započeo svoju izbornu kampanju vozeći se u sopstvenim kolima i obraćajući se narodu direktno iz svog automobila.

- Način na koji Vučić vidi Srbiju i kako se bori za nju jasno se ogleda u njegovim planovima, ali i u svemu što je do sada uradio. S druge strane, imamo političke protivnike koji nisu uradili ništa, izbegavaju sve što mogu i nemaju nikakav plan niti viziju u kom pravcu zemlja treba da ide. Vučić obilazi Srbiju i direktno razgovara sa građanima kako bi čuo njihove probleme i odmah delovao - to je radio kao predsednik, a nastavlja i sada kao običan građanin. Njima to očigledno ne odgovara, pa ga nazivaju 'dosadnim' jer je stalno prisutan u javnosti, ali njima zapravo ništa ne odgovara. On nastavlja da ide među ljude i koristi svaku priliku da razgovara sa svojim narodom - istakao je Đorđević.

Komentarišući atmosferu uoči 25. oktobra i energiju sa kojom se ulazi u završnicu kampanje, Đorđević se osvrnuo na Vučićev pristup i očekivanja od predstojećih izbora.

- Postoje optimisti i pesimisti, a kada njega slušate, uočava se ta doza pesimizma koja je u ovom poslu možda i bolja opcija. Kod njega je obazrivost uvek prisutna - on iz svoje perspektive vidi širu sliku, ima više informacija i dublje razume politiku. Nekada jednostavno morate da mu prepustite rešavanje problema, da mu verujete i gledate kako to sprovodi u delo. Prošli smo kroz razne krize i uvek nam se nametao neki novi problem, ali sa druge strane, opet imamo opozicionu listu koja izbegava konkretne odgovore na pitanje kako bi se uopšte nosila sa gorućim situacijama.

Kurir.rs