Slušaj vest

Na Kurir televiziji od 16 časova emituje se emisija "Kurir i tačka", u kojoj će se i danas razgovarati o najvažnijim aktuelnim temama, uz pitanja, argumente i stavove gostiju. Izborna kampanja je u punom jeku, informacije pristižu iz minuta u minut, a ekipa Kurira prati najvažnija dešavanja, proverava informacije i donosi najnovije detalje.

Gosti današnje emisije su Livija Pavićević državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Zoran Đorđević i Predrag Marković, istoričar i političar.

Nakon što je Aleksandar Vučić sinoć podneo ostavku na mesto predsednika države, njegove dužnosti preuzela je predsednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Ekipa "Kurira" pitala je građane po čemu će pamtiti prethodnih devet i po godina njegovog mandata i šta je sve uradio za naš narod, a svoje mišljenje podelila je i Pavićević.

- Smatram da nismo imali, niti ćemo skoro imati boljeg predsednika u celoj istoriji Srbije. Ostavio je dubok trag na mnogim poljima, zbog čega je ovo kraj jedne epohe i početak nove. Njegovi rezultati ostaju trajno vidljivi jer je ceo život posvetio dobrobiti građana. Nemam dilemu da ćemo ga ponovo gledati na čelu države, ali ovoga puta kao premijera - istakla je.

 Kako objašnjava sinoćno okupljanje građana ispred zgrade Predsedništva obeležila je prisutnost velikog broja mladih i izuzetna atmosfera.

- Veliki broj građana došao je potpuno spontano, pa je to bio izuzetno emotivan trenutak, kako za predsednika, tako i za sve nas. Poslao je moćne poruke i jasno ukazao na to šta naš narod čeka u budućnosti. Pomešale su nam se emocije - bilo je ujedno i tužno i lepo. Predsednikova najveća vrlina upravo jeste to što ume da pokaže emociju, a narod to vidi i oseća. Zato ga ljudi i vole. Naravno da su tu presudni i dobri rezultati, ali je izuzetno važna ta neposredna interakcija koju on ima sa građanima - dodala je Pavićević.

Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Foto: Kurir Televizija

Marković ocenjuje da je reč o iznenađujuće stabilnom periodu tokom Vučićevog presedničkog mandata u novijoj srpskoj istoriji.

- Ako se setimo pandemije kovida, rata u Ukrajini koji je pogoršao naš položaj u svetu, ali i unutrašnjih tenzija u samoj Srbiji - ovo je jako stabilan period. Uprkos svemu, ja tu ne vidim diskontinuitet. Jednostavno, postoje društva u kojima se autoritet vezuje za ličnost, a ne primarno za funkciju koju neko obavlja - dodao je Marković.

Đorđević je sa druge strane ocenio da je reč o želji za ravnopravnom političkom borbom. 

- Ne bih rekao da se odrekao funkcije, već mislim da je želeo da bude ravnopravan učesnik, pošto neprestano trpi pritiske i kritike. Ušao je u kampanju kao običan građanin, što je ranije i najavio. RTS je pozvao predsednika i predstavnike opozicije na TV duel - i iako se on sada nalazi u ulozi običnog građanina, oni su to ponovo odbili. Smatram da nam je takav duel zaista potreban kako bi se narod podsetio kako je izgledala Srbija pre njega, a kako tokom njegovog mandata. 

Osvrćući se na period od pre 14 godina i stanje u kojem se Srbija nalazila 2012. godine, Đorđević koji je i sam u jednom periodu obavljao funkciju ministra odbrane, napravio je paralelu sa današnjim rezultatima, posebno u sektoru bezbednosti.

- Pokušaću ukratko da objasnim, iako bi o svakom segmentu moglo dugo da se govori. Tada je trebalo krenuti od samog početka, što je bilo izuzetno teško. Država je imala veoma mali budžet, a vojska je doslovno vapila za modernizacijom, novom opremom i naoružanjem. Nekoliko godina kasnije, kada je Vojska Srbije počela da napreduje, sećam se njegovih reči: 'Zapamti ovaj trenutak, Srbija odavde ekonomski kreće napred.' Upravo tada sam shvatio koliko su ekonomija i vojska duboko povezane - 'Nema jake države bez snažne ekonomije i vojske, ali važi i obrnuto' - istakao je Đorđević, a totom objasnio koliko je uloženo u odbranu:

- Prvi put nakon raspada SFRJ uloženo je toliko novca u vojsku - reč je o investiciji većoj od 50 miliona evra. Tada je namenska industrija dobila pravi zamah, a pojavili su se i novi ljudi koji su pokrenuli ceo sistem. Teško je to rečima dočarati, ali ja sam živi svedok tog procesa i dobro se sećam koliko je to vreme bilo izazovno i teško.

Praveći paralelu između reakcija nekadašnjih i skorašnjih šefova države na zahteve Haškog tribunala, jasno se uočava razlika u pristupu prema sopstvenom narodu. Dok se Boris Tadić javno govorio o izručenju generala Ratka Mladića Hagu, Aleksandar Vučić je zauzeo potpuno drugačiji stav - tokom svog mandata nikada nijednog državljanina Srbije nije isporučio tom sudu, niti je na to pristajao pod pritiscima

- Pre svega moram naglasiti da je Aleksandar Vučić izuzetno hrabar čovek na više polja, jer odluke donosi samostalno i isključivo u interesu građana Srbije. Veoma je značajno to što su mu nacionalni identitet i nacionalni interes na samom vrhu prioriteta. Jasno se vidi šta je Boris Tadić uradio  i to ne samo u slučaju generala Ratka Mladića, već i brojnih drugih generala. Tokom Tadićeve vlasti Hagu je isporučeno oko 20 optuženika, ako ne i više. On sada pokušava da pronađe alibi za takve poteze, ali alibi za to jednostavno ne postoji. S druge strane, Vučić nije isporučio nijednog Srbina Hagu, uprkos ogromnim pritiscima sa kojima se suočavao. Koliko je hrabar i koliko drži do naših vrednosti pokazao je i odnos prema sahrani generala Mladića, čime je potvrdio liniju nacionalnog identiteta koju narod zna i ume da poštuje - objasnila je Pavićević.

Srpski političar i istoričar Marković nadovezao se na temu Haga i srpskih optuženika. 

- Haški tribunal je velika trauma za naš narod i moram na kratko da podsetim na to kako se Slobodan Milošević držao pred tim sudom. Iako je mogao da pobegne i da se skriva negde po svetu, on se držao veličanstveno. U Hagu je branio sve Srbe - celokupno rukovodstvo i oficire. Nije svaljivao krivicu na druge niti je želeo da bruka našu vojsku pred neprijateljskim sudom. Haški tribunal treba posmatrati od samog početka: umesto da predstavlja mesto pomirenja, kako je prvobitno najavljivano, on je samo dodatno rasplamsao mržnju među narodima - dodao je  Marković.

Kao običan građanin, Aleksandar Vučić je danas započeo svoju izbornu kampanju vozeći se u sopstvenim kolima i obraćajući se narodu direktno iz svog automobila.

- Način na koji Vučić vidi Srbiju i kako se bori za nju jasno se ogleda u njegovim planovima, ali i u svemu što je do sada uradio. S druge strane, imamo političke protivnike koji nisu uradili ništa, izbegavaju sve što mogu i nemaju nikakav plan niti viziju u kom pravcu zemlja treba da ide. Vučić obilazi Srbiju i direktno razgovara sa građanima kako bi čuo njihove probleme i odmah delovao - to je radio kao predsednik, a nastavlja i sada kao običan građanin. Njima to očigledno ne odgovara, pa ga nazivaju 'dosadnim' jer je stalno prisutan u javnosti, ali njima zapravo ništa ne odgovara. On nastavlja da ide među ljude i koristi svaku priliku da razgovara sa svojim narodom - istakao je Đorđević.

Komentarišući atmosferu uoči 25. oktobra i energiju sa kojom se ulazi u završnicu kampanje, Đorđević se osvrnuo na Vučićev pristup i očekivanja od predstojećih izbora.

- Postoje optimisti i pesimisti, a kada njega slušate, uočava se ta doza pesimizma koja je u ovom poslu možda i bolja opcija. Kod njega je obazrivost uvek prisutna - on iz svoje perspektive vidi širu sliku, ima više informacija i dublje razume politiku. Nekada jednostavno morate da mu prepustite rešavanje problema, da mu verujete i gledate kako to sprovodi u delo. Prošli smo kroz razne krize i uvek nam se nametao neki novi problem, ali sa druge strane, opet imamo opozicionu listu koja izbegava konkretne odgovore na pitanje kako bi se uopšte nosila sa gorućim situacijama.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaŠTA BI BLOKADERI REKLI KURTIJU KAD KRENE NOVI TEROR!? Ovo morate čuti svojim ušima, smislili su plan, oduvaće ga sa "TO NAM SE NE SVIĐA!" (VIDEO)
blokaderi58.jpg
PolitikaPREDAO SAM DUŽNOST PREDSEDNIKA I SADA JE VREME ZA BORBU! Vučić krenuo iz Jajinaca! Već večeras od 20h biću uživo na TikToku i FB o svim važnim političkim temama
Screenshot 2026-09-28 141601.png
PolitikaPAJTIĆ PREKO 'STUDENTSKE LISTE' VRAĆA DS NA VLAST! Boris Tadić sebe vidi kao ministra spoljnih poslova! (VIDEO)
tadic pajic.jpg
Politika"BIO JE KAO JEDNA LOKOMOTIVA KOJA JE VUKLA SRBIJU" Stručnjaci o predsedniku Aleksandru Vučiću nakon predaje predsedničke dužnosti: "Krasi ga jedno svojstvo"
524075_260928.02_03_13_23.Still009.jpg
PolitikaKADA SRBIJA BIRA NOVOG PREDSEDNIKA? Ostavka Vučića pokrenula rok od 90 dana, evo do kada moraju biti održani izbori
Aleksandar Vučić
PolitikaOGLASILA SE ANA BRNABIĆ NAKON PREUZIMANJA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA: "Srbija više nikada neće imati takvog predsednika" - Ukazala i na jednu ironičnu činjenicu
Aleksandar Vučić Ana Brnabić

04:45
EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Ministri u tehničkom mandatu podelili svoja iskustva rada sa Aleksandrom Vučićem Izvor: Kurir televizija