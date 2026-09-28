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- Da vam otkrijem nešto: najsmešnije od cele ove kampanje, a sve vreme sam morao da ćutim, jeste to što oni mrtvi ’ladni, dok obrću, dok okreću pedale, kažu "čuvari ustava".

- A oni svi bili protiv ustava! Taj ustav 2006. nikad ne bi ni bio izglasan da nije bilo nas više koji smo se borili za taj ustav iz opozicije. A Bakić, Hubač i ostali mrzeli taj ustav, posebno zbog preambule o Kosovu i Metohiji, i sad idu, okrećem pedale i vičem: "Ja sam čuvar ustava!

- Svašta ću ja u ovoj zemlji da čujem, a i vi, poštovani građani, ali zato nam ostaje borba, poručio je Aleksandar Vučić za volanom automobila prethodno rekavši da je po podnošenju ostavke krenuo u borbu upravo iz Jajinaca odakle je, kako je rekao, "krenuo baš kao i 2012, u pobedu nad DOS-ovskim režimom".

 Kurir.rs

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