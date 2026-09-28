Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na objavu sa naloga "Studenti u blokadi" o hapšenju devetorice Srba u Zubinom Potoku i poručio da je hapšenje izvršio onaj ko ih, kako kaže, podržava, a to je " Aljbin Kurti sa svojim slugom Nenadom Rašićem ".

- Devetoro Srba iz Zubinog Potoka uhapsio je onaj koji vas zdušno podržava - Aljbin Kurti sa svojim slugom Rašićem! Isti onaj Kurti koji vam je sa Rašićem obezbedio svu finansijsku i logističku podršku za izbore. Onaj Kurti koji je sa Rašićem za vas prostirao crveni tepih na KiM. Isti Kurti i Rašić koji iz Zagreba i Prištine poručuju da "studenti pobeđuju"! Setili ste se našeg naroda na KiM u predizbornoj kampanji, ali su i Srbi na KiM zapamtili da onaj ko vas podržava, njih hapsi i da za vašeg lidera Srdanovića naš narod na KiM "živi van matice". Sramno! - naveo je Petković na Iksu.