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Predsednik Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić izjavio je da će koalicija Alternativa za Srbiju, koju čine NS i Bunt - Prava Srbija, posle izbora sarađivati sa onima koji se slažu sa glavnim tačkama njenog programa.

On je poručio da je ta koalicija alternativa i listi "Ujedinjena Srbija" okupljenoj oko Srpske napredne stranke (SNS) i Studentskoj listi okupljenoj oko studentskog pokreta, navodi se u saopštenju Narodne stranke.

"Glavne tačke našeg programa su prekid pregovora sa Evropskom unijom, dok god je uslov da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu, izlazak Srbije iz Briselskog sporazuma, približavanje BRIKS-u, čelična saradnja sa Kinom i bratska saradnja sa Rusijom", rekao je Gajić zrenjaninskoj televiziji KTV.

Istakao je da je ideologija Studentske liste "ideologija Zeleno-levog fronta", navodeći da zbog toga na njihovoj listi nema profesora Mila Lompara.

"Vlast SNS-a neće biti promenjena dok 500.000 njegovih glasača ne glasa za drugu stranu, a sada nema pokazatelja da će se to dogoditi", zaključio je Gajić.