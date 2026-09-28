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Do izbora je ostalo još 27 dana, dok će predizborna tišina početi za 25 dana. U susret glasanju 25. oktobra, u fokusu su predizborna kampanja, dnevno-političke teme i programi izbornih lista koje će građani birati. Gosti koji su govorili o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije" bili su Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, Branko Babić, biznismen, Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS i Ivana Vučićević, Direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B.

- Moram da priznam da, sada kada pogledam sve snimke i kako je to izgledalo sinoć, tokom zvaničnog dela iz Predsedništva Srbije, ali i ispred Predsedništva, bilo je jako lepo i zanimljivo. Veliki broj ljudi se spontano okupio, došao i prišao, a niko nije očekivao da će toliki broj ljudi doći sa svih strana. Bila sam u gradu u tim trenucima i moram da priznam da je ta energija, koja je sinoć pokazana u jednom trenutku, tokom 20-ak minuta do pola sata, dok se čekalo obraćanje predsednika, zaista nešto što će svima ostaviti lep trag o periodu u kojem je bio na čelu Srbije - rekla je Vučićević.

Foto: Kurir Televizija

Druga funkcija i nastavak puta

Govoreći o narednom periodu, osvrnula se i na Vučićeve aktivnosti neposredno pred podnošenje ostavke.

- Sada ga očekujemo u drugoj funkciji i očekujemo da nastavimo putem kojim je Srbija krenula. Imala sam prilike juče da prisustvujem i prijemu povodom 77 godina Narodne Republike Kine, gde je predsednik došao neposredno i pokazao veliko prijateljstvo. Videlo se koliko su odnosi Srbije i Kine bliski, a posebno je bilo primetno koliko je ambasador Kine bio oduševljen njegovim dolaskom. I pred sam čin podnošenja ostavke izdvojio je vreme da prisustvuje prijemu i još jednom pokaže ono što on predstavlja u svetu, Evropi i Srbiji, kao i ono što je, prema mom mišljenju, učinio za našu zemlju tokom gotovo dva mandata, odnosno oko devet i po godina - kaže ona.

Kako je voditeljka emisije spomenula, jedna od najnovijih vesti jeste da studentskoj listi strmoglavo opada podrška kojom su se do sada hvalili, uz očekivanja da će je tokom kampanje imati još više. Na pitanja šta nam to govori i da li su građani prepoznali da su bili obmanuti i zavedeni određenom pričom ili sama kampanja daje rezultate, Obrknežev je odgovorio:

- Pa, prvo moram da napomenem da su govorili da je predsednik "kukavica" zato što ne želi da raspiše izbore, uz sve ostale tvrdnje koje smo slušali. A pogledajte sada - ove godine imaćemo dva izborna procesa: parlamentarne i predsedničke izbore. To su, uostalom, i tražili. Onda su njihovi analitičari na tim televizijama govorili da će izbori biti sledeće godine, da će jedni biti ove, a drugi naredne godine, kao i da predsednik navodno neće smeti da donese takvu odluku i da nije tip koji bi dao ostavku. To je bila priča koja se vrtela i na N1 i OVS-u - kaže on.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Evo im sada prilike za "veliku demokratiju". Inače, na današnji dan, pre 36 godina, uvedeno je višestranačje u Republici Srbiji i faktički je ukinut komunizam. Međutim, sada se podmeće nešto drugo - totalitarizam. Ako govorimo o totalitarizmu i njihovom planu i programu, prvo moram da napomenem da je Biljana Stojković, gostujući na KTV televiziji, govorila o dokumentu od 400 strana. A šta su oni objavili? Objavili su brošuru od dve stranice. Fali im još 398 stranica. I sada imate situaciju da prve četiri ili pet tačaka podrazumevaju lustraciju i "slobodu medija", što znači gašenje medija - naveo je.

Babić se posebno osvrnuo na pitanje korupcije i odgovornosti, uz ocenu da u ovoj oblasti ima prostora za promene.

- Kod studenata mi se na početku najviše dopala činjenica što nisu politička partija. Evo, slažem se sa svim - i putevi, i sve ostalo, i stabilan dinar, i mir. Da li imamo mnogo toga da promenimo u ovoj zemlji? Naravno. Ko mi kaže da nemamo i da smo sjajni - mnogo toga treba da menjamo. Svako ko živi u ovoj zemlji zna koliko imamo problema - od bahatog funkcionera na lokalu do nekih ozbiljnijih stvari. Tu je i geopolitička situacija, koja je danas, možemo svi da se složimo, možda najtrusnija u poslednjih nekoliko stotina godina. Ja sam prvi za to da, na primer, rešavamo problem korupcije u našoj zemlji. I danas sam za to. Ne branim nikoga ko je korumpiran - kaže Babić.

Branko Babić, biznismen Foto: Kurir Televizija

- Ali neću da upirem prstom u nekoga za koga mi niko nije pokazao da je korumpiran. Na kraju krajeva, kako je korupcija bila uzrok pada nadstrešnice? Ako sam vam dao više novca nego što je trebalo, da li je zbog toga pala nadstrešnica? Nije. Pala je zbog drugih stvari. Pala je zbog toga što je neko ko nije bio stručan radio na toj nadstrešnici. A kada uđemo u pitanje stručnosti i dokumentacije, onda možemo da vidimo i ljude koji se nalaze na ovoj listi, što smo već pomenuli. Šta je, pre svega, poenta svih priča studenata tokom ove dve godine? Sada možemo da kažemo da nemaju ideju ni gde su krenuli ni šta žele da rade, osim da destabilizuju Srbiju. Oni nastavljaju na tom talasu i zato pričaju da "ignorišemo". Pogledajte samo Iliju Srdanovića. On se valja u krevetu. Zamislite nekog budućeg premijera ili predsednika koji se valja u krevetu i ne zna gde želi da spava. Dajte, molim vas, to nije normalno. Gledali smo i druge njegove objave. Ilija Srdanović je stavio zadnju trapu u prvi plan, odnosno pozadinu - rekao je.

"Niko ne može da mu se približi"

Bakarec se osvrnuo na rezultate aktuelne vlasti, ali i na odluku Aleksandra Vučića da podnese ostavku.

- Predsednik Vučić je za mene i dalje predsednik, ali Aleksandar Vučić je najbolji i najuspešniji lider Srbije u njenoj istoriji. Neka neko pokuša da iznese argumente, rezultate i dela kojima bi ga uporedio sa svima koji su bili na vlasti u višestranačkom periodu, ali i ranije, u jednostranačkom sistemu. Njegovi rezultati su ubedljivi i niko ne može da mu se približi. To, između ostalog, pokazuju i podaci o izgradnji puteva. Petorica prethodnih lidera izgradila su manje od 600 kilometara, dok je za 13 godina vlasti Aleksandra Vučića izgrađeno skoro 700 kilometara puteva. Još jednom da podsetimo: predsednik Vučić je podneo ostavku kako bi mogao ravnopravno da se uključi u kampanju. Sam je sebi oduzeo funkciju da ne bi ugrozio ostale potencijalne kandidate za predsednika - rekao je Bakarec.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

- Nije bio u obavezi da to uradi, ali je čovek dao reč. Mesecima unapred pripremao se za ovo i nema nikakvog iznenađenja. Dao je reč da će u kampanju ući kao običan građanin, kako bi i drugima dao priliku da budu ravnopravni sa njim i kako mu ne bi mogli prebacivati da je koristio funkciju. Čovek je održao reč. Ulazi u kampanju kao običan građanin, jer ugled ne donosi funkcija. Bilo da je predsednik države, predsednik Vlade ili nešto drugo, on je ugledan zato što je Aleksandar Vučić i zato što, prema mom mišljenju, iza sebe ima rezultate. Taj ugled ima i sada, kada kao građanin ulazi u kampanju. On je kandidat Srpske napredne stranke za predsednika Vlade, što je odluka Glavnog odbora stranke doneta pre oko mesec dana. Interesantno je da su izbori formalno parlamentarni, ali se kroz njih u praksi određuje i budući predsednik Vlade - za Kurir televiziju, objasnio je Bakarec.

02:04 "VALJA SE U KREVETU, NE ZNA GDE ĆE DA SPAVA" Analitičari o Vučiću, ostavci i Iliji Srdanoviću za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

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