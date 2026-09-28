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Emotivan snimak starijeg čoveka kako nepomično stoji i u suzama prati govor Aleksandra Vučića u trenutku dok je sinoć davao ostavku, nikoga na društvenim mrežama nije ostavio ravnodušnim.

Na video-zapisu koji kruži društvenim mrežama vidi se deka koji ćutke stoji ispred Predsedništva i plače, a njegova reakcija posebno je privukla pažnju građana, koji su u njegovim suzama prepoznali snažnu emotivnu reakciju na Vučićevu ostavku.

Ovaj deka je pokazao kako se ceni i poštuje lider jedne zemlje koji se lavovski borio za svoj narod.

- Stajao je nepomično, ćutao i plakao, kao da mu odlazi neko najrođeniji. Izvini, ljudino, ko god da si, ali ovu emociju sam jednostavno morala da podelim. Muška suza, najteža - napisala je jedna korisnica društvene mreže Iks, a komentari na društvenim mrežama samo su se nizali:

"Ova slika govori više od hiljadu reči. Narod najbolje oseća iskrenost i koliko se predsednik borio za svakoga od nas. Zato je ova emocija stvarna", "E ovo je pravi patriota, ne plači ljudino, Vučić nam se vraća uskoro u novoj ulozi, ali sa istim ciljem i istom ljubavlju prema Srbiji i nama njenim građanima", bile su samo neke od poruka.

Aleksandar Vučić objavio je snimak obraćanja građanima okupljenim ispred zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, uoči podnošenja ostavke na tu funkciju.

Na snimku se vidi more ljudi koji uzvikuju "Aco, Srbine" i drže zapaljene baklje.

Kurir Politika

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