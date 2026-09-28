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Poslanici skupštine privremenih institucija u Prištini usvojili su danas deklaraciju o presudi Specijalizovanih veća u Hagu protiv bivših vođa tzv. OVK  Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, kojom se smatra zaključak o postojanju zajedničke zločinačke namere smatra "neprihvatljivim".

Zajednička Deklaracija o presudi Specijalizovanih veća u Hagu bivšim liderima OVK, usvojena sa 99 glasova "za", nijednim "protiv" i nijednim uzdržanim glasom. Sednici Skupštine prisustvovali su poslanici albanskih partija, kao i nevećinskih nesrpskih zajednica, koji su i podržali deklaraciju, dok poslanici Srpske liste nisu bili u sali.

- Skupština poziva na formulisanje zajedničke državne strategije za koordinaciju pravnih, institucionalnih i diplomatskih aktivnosti usmerenih na odbranu i afirmaciju potpune istorijske istine o pravednoj borbi Kosova za slobodu i oslobođenje - navodi se u deklaraciji.

Da podsetimo, zbog ratnih zločina Tači i Krasnići su osuđeni na po 25 godina zatvora, Veselji je dobio 18, a Seljimi 13 godina robije.

(Kosovo online)

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