Slušaj vest

Ako ste se pitali kakav profil ljudi podržava blokaderski pokret i ko su ti koji bi da kroje sudbinu Srbije, najbolji primer je Mitar Nikolić zvani Kolačar iz Požarevca!

Ovaj samozvani politikolog i dežurni ekološki aktivista već godinama oborava sve rekorde u najtežoj disciplini, čuvanju radne knjižice potpuno prazne od bilo kakvog radnog odnosa.

Dok se glamurozno slika za NVO CRTA i Inicijativa Braničevo, Kolačar jedino ume da se gura u prve redove među blokadere, vadi telefon sa maničnim napadom inspiracije, snima sve oko sebe i zakuvava incidente radi tri minuta medijske pažnje.

On već ima i sudski pečat za svoj aktivizam, pošto je prošle godine pravnosnažno osuđen zbog brutalnog vređanja policajaca, a samo par sati kasnije sa svojim saborcem Stefanom Vukićem ponovo je napravio haos tvrdeći da Vukiću ne treba lična karta jer mu je brat policijski inspektor!

Danas, dok glumi bota u pozivnom centru blokadera i umišlja da je veliki vođa Građanskog zbora u Požarevcu, Nikolić jasno pokazuje suštinu celog pokreta čitava filozofija svodi se na to da se preko ulice i provokacija dočepaju svoje prve službene vizitkarte u životu, iako u svojoj karijeri nemaju zabeležen ni jedan jedini dan poštenog rada!

Ne propustitePolitikaNOVI TALAS MRŽNJE PREMA ŽENAMA Analitičari: Kokanovićeve uvrede su podsticaj da se i drugi "osnaže" I JOŠ JAČE udare jače na nežniji pol!
Čedomir Kokanović Čeda Kokanović
PolitikaSRBE SU UHAPSILI ONI KOJI PODRŽAVAJU BLOKADERE - KURTI I RAŠIĆ! Petković oštro: "Setili ste se našeg naroda na KiM u predizbornoj kampanji!"
BETAPHOTO MILAN ILIC.jpg
Politika"DA VAM OTKRIJEM NEŠTO..." Vučić ne može čudom da se načudi: Najsmešnije u ovoj kampanji, a sve vreme sam morao da ćutim... (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaŠTA BI BLOKADERI REKLI KURTIJU KAD KRENE NOVI TEROR!? Ovo morate čuti svojim ušima, smislili su plan, oduvaće ga sa "TO NAM SE NE SVIĐA!" (VIDEO)
blokaderi58.jpg