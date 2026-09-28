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Ako ste se pitali kakav profil ljudi podržava blokaderski pokret i ko su ti koji bi da kroje sudbinu Srbije, najbolji primer je Mitar Nikolić zvani Kolačar iz Požarevca!

Ovaj samozvani politikolog i dežurni ekološki aktivista već godinama oborava sve rekorde u najtežoj disciplini, čuvanju radne knjižice potpuno prazne od bilo kakvog radnog odnosa.

Dok se glamurozno slika za NVO CRTA i Inicijativa Braničevo, Kolačar jedino ume da se gura u prve redove među blokadere, vadi telefon sa maničnim napadom inspiracije, snima sve oko sebe i zakuvava incidente radi tri minuta medijske pažnje.

On već ima i sudski pečat za svoj aktivizam, pošto je prošle godine pravnosnažno osuđen zbog brutalnog vređanja policajaca, a samo par sati kasnije sa svojim saborcem Stefanom Vukićem ponovo je napravio haos tvrdeći da Vukiću ne treba lična karta jer mu je brat policijski inspektor!