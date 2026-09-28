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Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, objasnio je na plastičnom primeru kako bi izgledao dolazak blokadera na vlast.

- Zamislite sledeće. 26. oktobra dolazi Dejan Šoškić, guru studentske liste kada je ekonomija u pitanju, ponovo na vlast. U vreme Šoškića od 2008. do 2012. godine za 50 odsto je oslabio dinar u četiri godine. Za 50odsto. Samo uzmite isti primer. Imate kredit od trista evra, recimo. Kredit je 36.000 dinara, plus minus. U sledeće četiri godine ta ista rata nije 36.000 dinara, nego 50 posto više u dinarima. Ako imate hiljadu evra platu, recimo 120.000 dinara, dakle, danas vam je 36.000 dinara rata, za godinu, dve, tri dana 54.000 dinara. E, nadam se da sam sada u najkraćem opisao situaciju koja je bila 2012. godine, jer je to najcrnji mogući scenario za srpsku ekonomiju, a samim tim i za državu Srbiju.

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