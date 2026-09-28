BRATISLAV GAŠIĆ OBIŠAO VMA: Nastavak ulaganja u savremenu opremu i unapređenje uslova lečenja
- Bratislav Gašić obišao je VMA i razgovarao o opremanju savremenom medicinskom opremom, investicionim radovima i boljim uslovima lečenja.
- Posebno je istaknuta radioterapija sa 'sajber nožem', prvim u Srbiji i jedinim u ovom delu Evrope, i linearnim akceleratorom.
- Gašić je naveo da su ulaganja deo kontinuirane obnove VMA i jačanja kadra vojnog zdravstva.
Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je danas Vojnomedicinsku akademiju, gde je sa rukovodstvom te ustanove razgovarao o opremanju VMA savremenom medicinskom opremom, realizaciji investicionih radova i unapređenju uslova za lečenje pacijenata.
Gašić je obišao prostor namenjen radioterapiji u Institutu za radiologiju VMA, gde su smešteni "sajber nož" - prvi te vrste u Srbiji i jedini u ovom delu Evrope, i linearni akcelerator sa pripadajućim CT simulatorom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Istakao je da nova oprema i kvalitetni uslovi za rad predstavljaju jedan od preduslova za pružanje vrhunske zdravstvene zaštite.
- Vojnomedicinska akademija nastoji da prati standarde najsavremenijih medicinskih ustanova, što podrazumeva da uslovi za rad zdravstvenih radnika, kao i za lečenje pacijenata, moraju biti na najvišem nivou. Nabavkom nove opreme, poput "sajber noža", i unapređenjem postojećih kapaciteta stvaraju se uslovi da se pacijentima pruži lečenje u skladu sa najvišim standardima - rekao je Gašić i dodao da je cilj da se pripadnicima Vojske Srbije, njihovim porodicama, ali i svim građanima koji se leče u VMA obezbede savremena dijagnostika i najmodernije metode lečenja.
"Sajber nož" i linearni akcelerator predstavljaju značajno unapređenje kapaciteta za radioterapiju na VMA, omogućavajući precizno i efikasno lečenje različitih malignih i benignih oboljenja.
"Sajber nož" koristi naprednu robotsku tehnologiju za precizno usmeravanje zračenja, što je posebno značajno u tretmanu tumora u teško dostupnim i vitalnim regijama. Linearni akcelerator omogućava primenu koncentrovanih doza zračenja uz visoku preciznost i kraće vreme lečenja.
Gašić se upoznao i sa realizovanim infrastrukturnim radovima na Vojnomedicinskoj akademiji i obišao renovirane restorane VMA. Kompletno je izvršena zamena hidroizolacije ravnog krova iznad restorana i prilaznih hodnika, izvršena je zamena podnih, zidnih i plafonskih obloga, kao i zamena instalacija i klimatizacije. Takođe, zamenjena je stolarija i izvršeni su radovi na zameni rashladnih mašina sa pratećim rashladnim kulama.
Gašić je naglasio da su ova ulaganja deo kontinuiranog procesa obnove VMA i predstavljaju važan preduslov za njen dalji razvoj.
- Naša namera je da, uz nabavku savremene medicinske opreme, istovremeno unapređujemo i infrastrukturu, kako bi VMA mogla da odgovori najvišim standardima zdravstvene zaštite - istakao je on.
Osvrnuvši se na jačanje kadra vojnog zdravstva, Gašić je podsetio da je u prethodnom periodu u radni odnos u vojnozdravstvene ustanove primljen znatan broj lekara, medicinskih sestara i tehničara i bolničkog osoblja. Istakao je da se velika pažnja posvećuje obrazovanju i stručnom usavršavanju kadra, uključujući stipendiranje učenika i podršku licima na specijalizaciji u oblasti medicine.
Obilasku je prisustvovao načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Nenad Perišić sa saradnicima.
Kurir Politika