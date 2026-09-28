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Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je danas Vojnomedicinsku akademiju, gde je sa rukovodstvom te ustanove razgovarao o opremanju VMA savremenom medicinskom opremom, realizaciji investicionih radova i unapređenju uslova za lečenje pacijenata.

Gašić je obišao prostor namenjen radioterapiji u Institutu za radiologiju VMA, gde su smešteni "sajber nož" - prvi te vrste u Srbiji i jedini u ovom delu Evrope, i linearni akcelerator sa pripadajućim CT simulatorom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Istakao je da nova oprema i kvalitetni uslovi za rad predstavljaju jedan od preduslova za pružanje vrhunske zdravstvene zaštite.

- Vojnomedicinska akademija nastoji da prati standarde najsavremenijih medicinskih ustanova, što podrazumeva da uslovi za rad zdravstvenih radnika, kao i za lečenje pacijenata, moraju biti na najvišem nivou. Nabavkom nove opreme, poput "sajber noža", i unapređenjem postojećih kapaciteta stvaraju se uslovi da se pacijentima pruži lečenje u skladu sa najvišim standardima - rekao je Gašić i dodao da je cilj da se pripadnicima Vojske Srbije, njihovim porodicama, ali i svim građanima koji se leče u VMA obezbede savremena dijagnostika i najmodernije metode lečenja.

"Sajber nož" i linearni akcelerator predstavljaju značajno unapređenje kapaciteta za radioterapiju na VMA, omogućavajući precizno i efikasno lečenje različitih malignih i benignih oboljenja.

1/6 Vidi galeriju Bratislav Gašić obišao VMA Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

"Sajber nož" koristi naprednu robotsku tehnologiju za precizno usmeravanje zračenja, što je posebno značajno u tretmanu tumora u teško dostupnim i vitalnim regijama. Linearni akcelerator omogućava primenu koncentrovanih doza zračenja uz visoku preciznost i kraće vreme lečenja.

Gašić se upoznao i sa realizovanim infrastrukturnim radovima na Vojnomedicinskoj akademiji i obišao renovirane restorane VMA. Kompletno je izvršena zamena hidroizolacije ravnog krova iznad restorana i prilaznih hodnika, izvršena je zamena podnih, zidnih i plafonskih obloga, kao i zamena instalacija i klimatizacije. Takođe, zamenjena je stolarija i izvršeni su radovi na zameni rashladnih mašina sa pratećim rashladnim kulama.

Gašić je naglasio da su ova ulaganja deo kontinuiranog procesa obnove VMA i predstavljaju važan preduslov za njen dalji razvoj.

- Naša namera je da, uz nabavku savremene medicinske opreme, istovremeno unapređujemo i infrastrukturu, kako bi VMA mogla da odgovori najvišim standardima zdravstvene zaštite - istakao je on.

Osvrnuvši se na jačanje kadra vojnog zdravstva, Gašić je podsetio da je u prethodnom periodu u radni odnos u vojnozdravstvene ustanove primljen znatan broj lekara, medicinskih sestara i tehničara i bolničkog osoblja. Istakao je da se velika pažnja posvećuje obrazovanju i stručnom usavršavanju kadra, uključujući stipendiranje učenika i podršku licima na specijalizaciji u oblasti medicine.

Obilasku je prisustvovao načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Nenad Perišić sa saradnicima.

01:48 Bratislav Gašić VMA Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije