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Tokom avgusta u medijski prostor lansirana je dramatična priča o navodnom incidentu u Velikom Gradištu, u kojoj su nepoznata lica navodno presrela dvanaestogodišnje dete i sa njega skinula politička obeležja.

Međutim, čitava priča se raspala kao kula od karata, ostavljajući za sobom mučna pitanja na koja organizatori ovih akcija nemaju odgovor.

Dok su blokaderi po društvenim mrežama i njima naklonjenim medijima pokušavali da naprave spektakl i predstave se kao žrtve, javnost u Velikom Gradištu ostala je zatečena i zgrožena, ali ne navodnim incidentom, već činjenicom da se osnovnoškolac uopšte našao u takvoj situaciji!

Postavlja se jasno i neumoljivo pitanje odakle maloletnom detetu od samo 12 godina politička obeležja na ulici Ko je taj ko detetu koje tek treba da pođe u sedmi razred gura političke rekvizite u ruke i šalje ga na ulicu Ko bezobzirno koristi dvanaestogodišnjake za političku promociju i prljave političke igre, svesno ih izlažući potencijalnim neprijatnostima kako bi kasnije pravio medijske žrtve

Da je čitav slučaj posredi prozirna konstrukcija i medijska manipulacija, potvrdio je i dobro obavešten izvor iz policije koji otkriva da u stanici policije u Velikom Gradištu tokom avgusta nije zabeležena niti primljena bilo kakva prijava koja se odnosi na navodni incident ili skidanje političkih obeležja maloletnom licu, niti su blokaderi ili roditelji uopšte kontaktirali policiju!