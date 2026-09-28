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Gosti emisije "Usijanje" - funkcioner SNS Veroljub Arsić, politički filozof Dragoljub Kojičić i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost, poručili su da je iza Vučića ostao neuporediv politički i ekonomski rezultat i oštro odgovorili na prozivke bivšeg šefa države Borisa Tadića.

Kako su istakli, način na koji su se građani sinoć okupili ispred Predsedništva na Andrićevom vencu pokazatelj ogromnog poverenja i istorijske podrške kakvu nijedan predsednik u novijoj istoriji Srbije nije imao.

"Tadić samo što nije iskakao iz paštete, ekonomija je doživela kolaps"

Politički filozof Dragoljub Kojičić istakao je da je skup ispred Predsedništva bio čin zahvalnosti naroda.

- Ponosan sam na naš narod kada vidim kako se sinoć okupio. Retkost je da se na ovakav način obeležava kraj jednog predsedničkog mandata, a to jasno govori da su građani želeli da izraze poštovanje i zahvalnost. Ne znam koji još predsednik može da se pohvali takvom podrškom. Sinoć su se okupili ljudi svih generacija i društvenih slojeva koji cene sve što je urađeno. Kada se prvi put kandidovao, narod mu je verovao na reč i dao podršku njegovom programu i kredibilitetu. Osvajanje drugog mandata bilo je samo potvrda da su ljudi uvideli da imaju lidera kom mogu verovati, a to je u politici najveći kvalitet. On iskreno voli ovu zemlju, 'prešao je igricu' na ovom nivou i potpuno je spreman za nove izazove - poručio je Kojičić.

04:39 Dragoljub Kojičić: Ljudi su u Vučiću videli lidera kom mogu verovati Izvor: Kurir televizija

On se potom osvrnuo i na period DOS-ove vlasti i mandata Borisa Tadića.

- Tadić u vreme svog predsedničkog mandata jedino što nije iskakao iz paštete. Politika u vreme DOS-ove vlasti bila je definisana kao krajnje maglovita disciplina, pričali su i obećavali sve i svašta. Obećavali su još tada da će Srbija ući u Evropsku uniju do 2007. godine, od čega nije bilo ništa, a uz sve to nam je i ekonomija doživela potpun kolaps. Danas kod predsednika Vučića imamo potpuno drugačiju situaciju, počev od ekonomskog napretka i jačanja sistema odbrane, pa sve do međunarodnih odnosa. Dobrom analizom i strateškim planiranjem na međunarodnoj sceni Vučić je postigao neverovatne rezultate, jer je za razliku od njih imao jasnu strategiju za budućnost.

"Vratio nam je ponos, o njegovim delima pisaće istorija"

- On je vratio dostojanstvo srpskom narodu. Znam mnoge naše ljude u dijaspori koji su se pre vladavine Aleksandra Vučića stideli da kažu da su Srbi. Vratio nam je osećaj da možemo da pobeđujemo, ne u ratu, već u miru - i pokazao da u Srbiji može lepo da se živi. Sve su to velike i male pobede, ali podjednako značajne za sve nas. Danas svako ko Srbiju doživljava kao svoju zemlju može s ponosom da kaže da je Srbin, što pre 15 godina nije bio slučaj. Kao što i sam predsednik kaže, oseća ponos što je bio na čelu Srbije. Primetio sam, dok je boravio u Njujorku na Generalnoj skupštini UN, da se kod njega videlo svojevrsno nestrpljenje i želja da se što pre vrati u Srbiju i započne neku novu epizodu - poručio je Veroljub Arsić, a zatim je poslao moćnu poruku:

- Budite sigurni da će se Aleksandar Vučić, kao i do sada, nepokolebljivo boriti za svoju Srbiju i nastaviti da radi istim posvećenim tempom. O svemu onome što je postigao i uradio za našu zemlju tek će se pisati u udžbenicima istorije, jer je reč o istorijskim rezultatima i velikim delima.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

Opozicija napada kao nacisti

Analizirajući izjave Borisa Tadića da je Vučić podnošenjem ostavke "kapitulirao", Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost poručio je da bivši predsednik nema nikakvo pokriće za takve tvrdnje.

- Koju to političku veštinu ima Tadić da bi tvrdio kako je Vučić kapitulirao? Pojavio se posle ko zna koliko vremena, bez ikakvog političkog kredibiliteta, pa sada iz senke 'pljucka' na dosadašnjeg predsednika koji je na samouveren i dostojanstven način, uz jasne i valjane razloge, otišao sa funkcije. Kada biste uporedili rezultate Vučićevog mandata i Tadićeve vlasti, došli biste do nesrazmernih razlika. Ne možete, a da ne spomenete da Srbija danas ponosno obeležava sve svoje istorijske pobede, ali i stradanja kao deo našeg identiteta. Ako je neko imao armiju medijskih i marketinških stručnjaka, to je bio upravo Boris Tadić, više su ga fotografisali nego što je išta radio. Ovde uopšte i ne treba praviti poređenje, jer su to dva neuporediva sveta.

Đorđe Todorov Foto: Kurir Televizija

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se javnosti putem društvenih mreža, sumirajući utiske nakon celodnevnog boravka u Braničevskom okrugu i direktnog razgovora sa meštanima, pa se Todorov dotakao i njegovog govora.

- Kao što smo svi konstatovali, Vučićev pristup politici je takav da dopre do svakog čoveka, da sasluša svačiji problem i situaciju u kojoj se nalazi. Govorio je i o kritikama, kojih je najviše na društvenim mrežama gde se širi ogoljena mržnja, ali on nema nikakav problem da odgovori i njima. Sa druge strane, vidite pripadnike te opozicione liste koji javno raspravljaju o fizionomiji glasača i pristalica SNS-a. Moram istaći da to na takav način čak ni nacisti nisu radili, to je u potpunosti bizarno. Kada pogledate njihov program, vidite da se u njemu nijednom ne spominju ni penzioneri, ni plate, niti bilo koje od ključnih životnih pitanja - zaključio je Todorov.

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Kurir.rs

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